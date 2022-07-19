В Беларуси запустят базу данных подержанных автомобилей на портале электронных услуг, а также подписан указ о новых правилах продажи б/у авто.

Новая база данных подержанных автомобилей

Услуга ОАИС «Предоставление систематизированных сведений об автомобиле» станет доступна в третьем квартале 2022 года, сообщает БЕЛТА.

Реклама

В базе можно будет посмотреть информацию об истории прохождения гостехосмотра, разрешении на допуск к участию в дорожном движении, зафиксированном пробеге, а также узнать, не находится ли машина в розыске.

Информация в базе будет с момента первой регистрации авто, её соберут на основе четырёх систем, которые интегрированы с ОАИС.

Новые правила продажи подержанных автомобилей

Александром Лукашенко подписал указ № 246, который вносит некоторые изменения в указ № 504 от 15 октября 2007 года «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств», сообщает пресс-служба президента.

Документ будет защищать белорусских граждан от недобросовестных участников сделок купли-продажи подержанных автомобилей. Например, теперь нельзя купить или продать транспортное средство при помощи оформленного счёта-справки, а также провести денежные расчёты между физическими и юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по таким договорам за наличные.

За физическими лицами остается право выбора формы расчётов по договорам купли-продажи подержанных автомобилей. Договор по отчуждению автомобиля заключается в письменной форме. Он должен обязательно содержать сведения об отсутствии ограничений, обременений и запретов на совершение сделок с транспортным средством на момент его подписания сторонами сделки.

После вступления положений указа в силу, договоры о купле-продаже авто между физическими лицами можно будет регистрировать в ГАИ, в Минсельхозпроде и в нотариальных конторах. Документ вступит в силу через 6 месяцев после официальной публикации.