Жительница дома № 41 по улице Чехова поделилась мнением по поводу борьбы с бездомными животными. «Кур’ер» спросил об этом ЖЭУ.



«Слышала, что на прошлой неделе жильцов предупреждали, что 17-18 июля будут травить бродячих котов, — рассказала жительница дома, позвонив в редакцию. — Говорили, что это согласовано с райисполкомом и с санстанцией. Я считаю, что травить котов – противозаконно, и никто не мог такого согласовать. Несколько лет назад подобное делали, и тела погибших животных валялись во дворе. Конечно, бывает, что коты болеют, но убивать животных запрещено».

Что сказали в ЖЭУ

«Кур’ер» связался с ЖЭУ-5, которое обслуживает данный дом, и попросил прокомментировать данную информацию.

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«ЖЭУ никогда не ходит и такого не говорит, — сказала Инна Лисок, начальник ЖЭУ-5. — Мы такую процедуру не проводим. По заявкам жителей мы проводим дезинфекцию или дезинсекцию в подвалах, не более того. Посыпать хлоркой или потравить клопов. Информация не соответствует действительности».

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