Родственники жителя Слуцка Николая Куделко ищут тех, кто что-то знает о нём и о его деятельности во время войны

В «Кур’ер» обратилась минчанка Екатерина и её мама. В прошлом году они узнали, что прадед Екатерины спасал евреев во время ВОВ в оккупированном Слуцке. Теперь они ищут тех, кто что-то знает о нём.

«Моего дедушку звали Николай Матвеевич Куделко, — рассказала мама Екатерины. — Он родился в деревне Преснаки, но всю жизнь прожил в Слуцке. От родных мы знаем только, что он спасал евреев и что после войны многие из них были ему благодарны.

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Двоюродный брат рассказал мне, что у дедушки даже был документ с подписью Миная Шмырёва (организатор партизанского движения, герой СССР — Прим. ред.), датируемый то ли 1942, то ли 1943 годом. Однако, мы не смогли его найти. В Национальном архиве нам тоже не помогли. И сам дедушка, когда ему задавали вопросы о войне, вообще ничего не говорил».

Женщины предполагают, что их предок Николай Матвеевич, который сам не был партизаном, переправлял к партизанам евреев из гетто. Однако никаких подтверждений этому нет.

Что ещё известно о Николае Куделко: он родился в марте 1912 года, его жену звали Анастасия Спиридоновна, у них было два сына и две дочери.

Минчанки ищут свидетелей из Слуцка, которые могут что-то знать об их предке. Если у вас есть какая-то информация о Николае Куделко или о его деятельности во время оккупации, сообщите в редакцию по телефону +375 44 53 99 056.