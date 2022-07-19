Смотрите подборку видео из Тиктока, как жители Бреста, Пинска, Гродно, сметали с полок магазинов сахар. Покупали десятками килограммов. Всё это на фоне слуха, поразившего некоторые районы страны, что сахар подорожает едва ли не до 4-5 рублей.

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