В конце июля — 29-го числа — вступили в силу новые правила любительского рыболовства. Рассказываем о новшествах, предусмотренных документом.

В числе наиболее важных изменений — запрет аренды водоёмов в населённых пунктах.

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Если берег озера хотя бы отчасти входит в границы деревни, его нельзя будет сдавать в аренду. Иными словами, рыбалка здесь станет бесплатной.

Временные ограничения

С 1 октября по 15 апреля на зимовальных ямах запрет на лов всех видов рыб будет касаться не только промысловиков, но и любительского лова. Перечень зимовальных ям с указанием координат их границ определит Минсельхозпрод.

Установлена промысловая мера при любительской рыбалке на подуста обыкновенного в 22 сантиметра. Это означает, что в улове рыбы, не достигшей промысловой меры, должно быть не более 20% от количества выловленных особей этого вида.

Нельзя использовать в качестве наживки виды, на которые установлена промысловая мера, а также инвазивные.

Со следующего года в марте или апреле во время нереста будет допускаться заход в воду в случае, если он не связан непосредственно с ловом рыбы. Так что можно будет зайти и отцепить приманку или обойти препятствие.

В период весеннего запрета разрешили использовать спиннинг с одной приманкой, имеющей не более двух одинарных, двойных или тройных крючков. Раньше разрешался только один крючок. Подводную охоту и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями разрешат в светлое время суток.

Некоторые виды рыб можно будет ловить без ограничений. Это ротан-головешка, бычок-цуцик, бычок-кругляк, сомик американский и чебачок амурский. Прежде их ловили только в пределах нормы 5 кг в сутки.

Весной также разрешат использовать подсачек для подъёма из воды особей, пойманных с помощью разрешённых орудий лова.

Снят запрет на использование осветительных приборов при люби­тельском рыболовстве. Можно будет оставлять установленные орудия рыболовства без визуального контроля.

Платная рыбалка

Арендаторы и пользо­ватели рыболовных угодий должны будут предоставлять льготы пенсионерам, вышедшим на пенсию на общих основаниях (при предъявлении удостоверения), ветеранам боевых действий на террито­рии других государств (при предъявлении удостоверения), гражданам, зарегистрированным по месту жительства в населённых пунктах, определяемых в договоре аренды рыболовных угодий или в решениях о предоставлении рыболовных угодий в аренду.

Предусмотрены льготы для инвалидов, несовершеннолетних до 16 лет, ветеранов Великой Отечественной войны.

Технические ограничения

В новые правила внесли пункт о том, что разрешено использовать экраны-телевизоры размером не более 1 на 1,5 метра и шагом ячеи не более 30 мм в количестве не более двух.

Использование сетей разрешено при промысловом рыболовстве арендаторами и пользователями.

При любительском рыболовстве разреша­ется использование только подъёмной сетки размером не более 1 на 1 метр и шагом ячеи менее 10 мм для лова рыбы в качестве наживки.

Упразднена необходи­мость указания фамилий и инициалов на кружках, жерлицах, ставках, колобашках и аналогичных системах оснащения. Теперь в ходе контроля рыболовы будут показывать снасти, которые принадлежат им, а остальные попросту изымут сотрудники инспекции как бесхозные.

Как правильно отдыхать на природе и не получить штраф

Правило 1. Жарить шашлыки можно только в разрешённых местах, где установлены мангалы, урны для мусора и беседки.

Правило 2. Не разводите костёр там, где это запрещено. Согласно КоАП Беларуси штраф за разведение костров в запрещённых местах составляет до 12 базовых величин.

Правило 3. Не ломайте деревья и кустарники, а используйте древесный уголь или привезённые дрова. За незаконную рубку или уничтожение древесно-кустарниковой растительности предусмотрен штраф в размере от 5 до 30 базовых величин.

Правило 4. Не разру­шайте дома обитателей леса. За разрушение муравейников, гнёзд, нор и других жилищ насекомых и животных человеку по закону положен штраф размером до 30 базовых величин.

Правило 5. Не ставьте машину в неустановленных местах. Транспортное средство можно припарковать на расстоянии до 30 м от береговой линии или оставить на специальных стоянках.

Правило 6. Нельзя мыть машину вблизи водоёмов. По закону за это можно получить до 20 базовых величин штрафа.

Правило 7. Всегда убирайте за собой мусор. Иначе можно получить финансовое наказание размером до 10 базовых величин.