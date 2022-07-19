С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном.

Стоимость некоторых товаров зафиксирована в первой половине дня 18 июля 2022 года. Предыдущий обзор мы делали 16 июня.

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Список некоторых социально значимых товаров, на которые должна действовать 10%-ная скидка

Наименование товара Стоимость, рублей (16.06.2022) Стоимость, рублей (18.07.2022) свинина на кости (1 кг) 9,79 9,99 голень цыплёнка-бройлера (1 кг) 6,19 6,39 молоко ТМ Complimilk 3,2% (1 л) 1,54 (с социальной скидкой — 1,39) 1,55 (с социальной скидкой — 1,39) масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л) 5,99 6,59 (с социальной скидкой — 5,93) масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г) 2,96 2,96 яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.) 3,16 (с социальной скидкой — 2,84) 3,16 (с социальной скидкой — 2,84) сыр «Российский молодой» (1 кг) 15,39 15,39 хлеб «Заводской» (0,8 кг) 1,1 (с социальной скидкой — 1) 1,13 (с социальной скидкой — 1,02) сахар-песок, Слуцк (1 кг) 2,55 2,55

* — подорожало, * — подешевело

Свинина и голень цыплёнка подорожали на 20 копеек, а подсолнечное масло — на 60 копеек.

Список некоторых бывших социально значимых товаров

Наименование товара Стоимость, рублей (16.06.2022) Стоимость, рублей (18.07.2022) минтай (1 кг) 5,99 5,99 консервы рыбные «Килька балтийская» в томатном соусе 1,49 1,39 макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг) 1,29 (с социальной скидкой — 1,16) 1,29 (с социальной скидкой — 1,16)

* — подорожало, * — подешевело

Единственный товар из списка, который подешевел, — килька в томате. За месяц она стала стоить на 10 копеек меньше.

Напомним, что с 1 января этого года МАРТ перестал регулировать цены на такие продукты. Вместо этого с 17 января стала действовать 10%-ная скидка на социально значимые товары. Но воспользоваться ей могут только пенсионеры, многодетные и малоимущие, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей в месяц. Напомним, полный список продуктов включает 29 групп. В июне действие скидки продлили до конца 2022 года.

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