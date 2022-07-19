С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном.
Стоимость некоторых товаров зафиксирована в первой половине дня 18 июля 2022 года. Предыдущий обзор мы делали 16 июня.
Список некоторых социально значимых товаров, на которые должна действовать 10%-ная скидка
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (16.06.2022)
|Стоимость, рублей (18.07.2022)
|свинина на кости (1 кг)
|9,79
|9,99
|голень цыплёнка-бройлера (1 кг)
|6,19
|6,39
|молоко ТМ Complimilk 3,2% (1 л)
|1,54 (с социальной скидкой — 1,39)
|1,55 (с социальной скидкой — 1,39)
|масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л)
|5,99
|6,59 (с социальной скидкой — 5,93)
|масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г)
|2,96
|2,96
|яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.)
|3,16 (с социальной скидкой — 2,84)
|3,16 (с социальной скидкой — 2,84)
|сыр «Российский молодой» (1 кг)
|15,39
|15,39
|хлеб «Заводской» (0,8 кг)
|1,1 (с социальной скидкой — 1)
|1,13 (с социальной скидкой — 1,02)
|сахар-песок, Слуцк (1 кг)
|2,55
|2,55
* — подорожало, * — подешевело
Свинина и голень цыплёнка подорожали на 20 копеек, а подсолнечное масло — на 60 копеек.
Список некоторых бывших социально значимых товаров
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (16.06.2022)
|Стоимость, рублей (18.07.2022)
|минтай (1 кг)
|5,99
|5,99
|консервы рыбные «Килька балтийская» в томатном соусе
|1,49
|1,39
|макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг)
|1,29 (с социальной скидкой — 1,16)
|1,29 (с социальной скидкой — 1,16)
* — подорожало, * — подешевело
Единственный товар из списка, который подешевел, — килька в томате. За месяц она стала стоить на 10 копеек меньше.
Напомним, что с 1 января этого года МАРТ перестал регулировать цены на такие продукты. Вместо этого с 17 января стала действовать 10%-ная скидка на социально значимые товары. Но воспользоваться ей могут только пенсионеры, многодетные и малоимущие, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей в месяц. Напомним, полный список продуктов включает 29 групп. В июне действие скидки продлили до конца 2022 года.
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