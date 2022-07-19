Ужо можна ўбачыць, як змянілася пляцоўка каля галоўнага ўваходу ў дарослую паліклініку Слуцка. Тут усталявалі альтанкі, а фантан абкладаюць новай пліткай. У новай зоне адпачынку размясцілі клумбы з кветкамі.

Реклама