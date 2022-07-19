Министерство по налогам и сборам информирует, что рекламодатели должны заплатить сбор за размещение (распространение) рекламы не позднее 23 июля, а расчёт предоставить — не позднее 20 июля.

Заплатить нужно только за второй квартал 2022 года. Реклама, услугу по размещению которой вам оказали в декабре — апреле 2022 года, не облагается сбором.

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Расчёт по сбору за размещение (распространение) рекламы представляется организацией в налоговый орган по месту постановки организации на учёт.

Подробные разъяснения по уплате сбора за размещение (распространение) рекламы можно прочитать по этой ссылке на сайте МНС.