Как сообщает Sputnik, утверждён закон об изменении Кодекса о земле. Документ предусматривает, в частности, следующие новшества в Кодексе.

Граждане смогут получить земельные участки площадью до 1 гектара для строительства жилых домов в населенных пунктах.

Закреплено право землепользователя приобрести в течение пяти лет земельный участок, находящийся у него на 1 сентября 2022 года, в частную собственность или в аренду на 99 лет на льготных условиях.

Граждане, которые получили земельные участки как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, будут ограничены в праве распоряжаться ими и недвижимостью на них не 8 лет, как раньше, а 5 лет.

Будет разрешено разделять земельные участки, предоставленные под строительство и обслуживание одноквартирных, блокированных жилых домов и иных строений, до завершения строительства.

Появится возможность измененять целевое назначение и границы таких участков при условии, что гражданин выкупит участок в частную собственность либо внесёт плату за право аренды сроком на 99 лет и выполнит ряд иных требований.

Если есть самовольно занятые участки или в случае самовольного строительства облисполкомы получают право (с учётом местных условий и экономической эффективности) определять населенные пункты и иные территории, где земельные участки предоставляются без проведения аукциона.

Устанавливается возможность включать непригодные для иного использования земли в границы населенных пунктов либо образовывать на таких землях новые сельские населенные пункты, в том числе хутора.

Закон усиливает роль местных органов власти в регулировании земельных отношений, наведении порядка на земле и разрешении земельных споров.