За прошедшую неделю читатели «Кур’ера» обращались в редакцию по разным поводам: рассказывали о благоустройстве, делились личным опытом, жаловались на услуги торговли и ЖКХ, говорили о проблеме бездомных животных. Читайте наш обзор.

Волонтёр помогает животным, а соседи жалуются

Случчанка Валентина, которая помогает бездомным животным, в воскресенье, 17 июля, позвонила в редакцию и рассказала, что на неё пришли жаловаться соседи (живущие через несколько домов от неё). А всё из-за лая в дворе дома, где она содержит собак. «Соседи пришли и сказали, что вызовут милицию, что собаки лают и мешают им спать. Я сказала, что сама на себя вызову милицию, не боюсь, потому что ничего не нарушаю», — пояснила Валентина «Кур’еру». Во дворе частного дома у волонтёра в будках живут 9 собак, щенки-подкидыши. Они обработаны от паразитов, привиты, вылечены, у них есть паспорта. После стерилизации собак будут пристраивать.

Тротуар проваливается

Случчанин Николай обратил внимание на состояние тротуара и мостков над сточной канавой на ул. Виленской. «По Виленской в сторону 1-го городка как идти, перед «Ритуальными услугами», в тротуаре образовались провалы. Нога может провалиться или колесо коляски попасть. К тому же мостки деревянные над канавками для стока – в плохом состоянии, прибиты кое-как. Неужели нельзя положить бетонную плиту? В ЖКХ я об этом сообщал», — сказал мужчина.

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Про навязчивое обслуживание

Ещё одна читательница, попросившая не называть своё имя, поделилась с нами в Инстаграм (instagram.com/kurjer) неприятным опытом посещения одного из магазинов одежды. Перед выходными она ходила с мужем по городу в поисках рубашки. В одном из магазинов они натолкнулись на навязчивое обслуживание, где им задавали очень много вопросов, уверяя, что лучше рубашек в Слуцке не найти, настойчиво предлагали купить. «Покрутив рубашку в руках, я увидела много ниток, мужу вообще они не понравились», — написала женщина. У случчанки сложилось неприятное ощущение, что «раз мы зашли в этот магазин, то должны купить их товар. Если бы мы хотели на рынок, мы бы туда и пошли. По этой причине мы не ходим на рынок. Там же невозможно что-то купить! Тебя постоянно дёргают и навязывают покупки. Вот такой поход. К слову, мы купили рубашку в другом магазине».

Неудачная покупка велосипеда

Инга Мискевич написала нам в vk.com/kurjer о своём печальном опыте покупки велоспипеда для дочери. Она рассказала, что раньше покупала детские велосипеды с рук (по объявлению). А в этот раз решила купить дочке новый велосипед в магазине. И, как оказалось, опыт стал для неё печальным. Велосипед за 354 рубля сломался во время первой же поездки. В магазине ответили, что велосипед поломался по вине покупателя. «Дочка говорит лучше бы опять по объявлению купили, то хоть лето покаталась, чем новый и не нужный…». Дорогой «Кур’ер» очень прошу опубликовать мою историю грустную, так как мой ребёнок лишён маленькой радости. Я сейчас за границей. Если бы была дома, то так бы не оставила, а решила бы с магазинам вопрос».

«Тыкайся, куда хочешь…»

Елена, жительница Слуцка, рассказала, что не может найти организацию, которая обслуживает дом. «Я живу на ул. Чехова, 51. У меня в квартире протекает шов в наружной стене. Обратилась в ЖЭУ-5, там сказали, что обсуживают не они, а фирма «Амирхан». Но телефон не дали. Подала заявку в 115, объяснили, что придут сотрудники и составят акт. Три дня прошло, никто не пришёл. В жировках телефон «Амирхана» не указан, искала через интернет. Нашла один номер. Позвонила. Там трубку бросили. Что дальше делать? Если оказание коммунальных услуг от ЖКХ переданы другому исполнителю, то с собственником должны заключить договор, я так понимаю? С нами никто не заключал. Сейчас тыкайся, куда хочешь…Как так? Где находится представитель этой фирмы? Разве ЖКХ не должны об этом жильцов уведомить или хотя бы дать телефон?»

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