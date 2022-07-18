Все на дачу, а он на клумбу. Пенсионер из Солигорска «несёт службу» с тяпкой у подъезда

Ранней весной, летом и осенью можно видеть, как соседи у подъезда грузятся в автомобили и отъезжают на дачу.

В это время житель подъезда одного из домов в Солигорске, пенсионер Константин Михайлович Усович с супругой старается уже на клумбе с лопатой, тяпкой, лейкой. Потом наступает время, когда клумба расцветает. Отцветают одни растения, распускаются другие.

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Константин Михайлович продолжает «нести свою службу» с тяпкой в руках по охране цветов от сорных растений. «В этом году никто цветов из клумбы не воровал, но есть жители или прохожие, которые бросают мусор, окурки», — жалуется Константин Михайлович и грозится наказать за это.

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