«Война – это всегда грех и боль, и страх, и унижение достоинства, и смерть…». Случчанин назвал три вещи, которые молодым нужно знать о войне

В редакцию «Кур’ера» прислал письмо Михаил Тарасевич. Он рассказал о том, как воевали дети семьи Гарбуз, и высказал своё мнение о войне и нацизме«Хочу рассказать о воинах Красной Армии – Гарбуз Андрее, Арсении, Алексее и Якове, жителях деревни Жилихово (до войны это был Слуцкий район, а теперь – Копыльский). Самый младший Яков родился в 1916 году. У всех сыновей война была разная. Все шли по ней разными фронтовыми дорогами и партизанскими тропами.

Самый старший Андрей, 1906 года рождения, ещё до войны окончил Краснодарский педагогический институт и работал учителем в одной из школ Краснодара. Там его и застала война. В 1942 году он был призван военкоматом для подготовки для работы в тылу врага: проведения диверсий на дорогах, разведке, ведения разъяснительной работы для населения. В группе большинство были белорусы. После подготовки Андрей Гарбуз в составе группы десантировался на территорию Копыльского района, где встретился с местными партизанами. В конце 50-х годов Андрей Гарбуз был нашим учителем в Сорогской школе. Он однажды очень скупо рассказал, как дважды с группой партизан подрывал вражеские эшелоны под Барановичами, устраивали диверсии на шоссе Слуцк – Ляховичи, Селище – Докторовичи. Боевых походов было много, в перестрелке получил ранение. Позднее Андрей Моисеевич был директором Лядненской школы, учителем Сорогской школы.

Его два средних брата Арсений и Алексей погибли, но где и как, родственникам не известно. Лейтенант Яков Гарбуз умер от ран в госпитале в 1944 году при освобождении Польши.

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Война – это всегда грех и боль, и страх, и унижение достоинства, и смерть…

Сегодня молодым надо знать три вещи о войне:

нацизм – это преступление против человечества;

Победа в Великой Отечественной войне – это победа над нацизмом;

Победа стала возможной благодаря подвигу всех народов 15 советских республик. В годы войны героями Советского Союза стали представители 24 национальностей. В том числе: русских — 8160, украинцев — 2069, белорусов — 309 человек.

Но жаль, что это не все понимают на Украине. Поэтому хочу поделиться мыслями о сохранении исторической правды и огромном значении для всех нас – наследников Великой Победы, памяти о том, какая цена была уплачена за этот мир.

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