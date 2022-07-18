Как сообщает «Слуцкі край», предположительно, магазин «Виталюр» в бывшем универсаме №21 откроется в августе 2023 года, а стройка там начнётся в марте 2023 года. Здание простаивает уже больше года.

Что происходило с универсамом №21 в Слуцке после того, как он закрылся

Универсам № 21 в Слуцке продали на аукционе 20 января 2021 года «Виталюру».

20 января 2021 года «Виталюру». Ещё в мае 2021 года в здании бывшего универсама шёл ремонт .

. На сайте ОДО «Виталюр» тогда было указано , что магазин здесь откроется в ноябре 2021 года.

, что магазин здесь откроется в ноябре 2021 года. Однако в июне 2021 года проект поставили на паузу и о новой предполагаемой дате открытия не сообщалось.

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