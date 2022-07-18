Концерт под дождём и игристое вино. Как в Маглышах под Слуцком прошёл праздник деревни (фото)

Случчанка Анна прислала в сообщения в Instagram «Кур’ера» (instagram.com/kurjer) фотографии с праздника в деревне Маглыши Слуцкого района. Его провели для сельчан в воскресенье, 18 июля. Девушка добавила, что на концерте звучали и современный песни.

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