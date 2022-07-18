«Кур’ер» проводит акцию по подписке героев своих публикаций. На этой неделе таким подписчиком стала Татьяна Ядченко, заведующая отделением общественного питания и торгового дела Слуцкого государственного колледжа.

В прошлом выпуске газеты (№27 от 7 июля) мы рассказали о том, что по указу президента страны Татьяна Ядченко была удостоена медали «За трудовые заслуги».

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Где подписаться

В отделениях почтовой связи «Белпочта».

Сделав заявку на подписку почтальоном на дому по тел. (8 01795) 4 70 45 (для Слуцка).

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При помощи платёжно-справочных терминалов.

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г.Слуцк, ул.Ленина, 128 (в будние дни с 9 до 17 часов).люди

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