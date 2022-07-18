Смотрите подборку фотографий «Кур’ера» из жизни Слуцка в 2002 и 2012 годах (в середине июля).

2012 год

Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Акция возле Слуцкой детской поликлиники. Ребята угощали прохожих водой и рассказывали о том, как обезопасить себя в жаркую погоду. Фото: Виктория Капская

Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

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Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
8 июля. Безнадзорные собаки проходят мимо одного из дворов многоэтажного дома. Фото: Алесь Достанко
Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
13 июля. Дети играют на улице Островского.

Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
16 июля. В эти дни продолжалась установка ограждения возле Православного центра на улице Богдановича, где ранее располагался военкомат. Фото: Алесь Достанко
Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Дети катаются в парке, когда ещё не был установлен новый фонтан. Фото: Виктория Капская

Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
17 июля. Пенсионер Пётр Барановский (на фото: с внуками) расчистил участок русла реки Случь около Чёртова мостика и навёл порядок на прилегающем берегу, который стал популярным местом отдыха жителей близлежащих районов. Фото: Владимир Иванов
Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Когда в июле установилась очень жаркая погода, предсказуемо вентиляторы стали хитом продаж. За ними выстраивались очереди, некоторые брали сразу по три единицы. Фото: Алесь Достанко
Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Дети играют на площадке на улице Зелёной. Фото: Алесь Достанко

Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

 

Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
20 июля. Один из строящихся коттеджей в районе улицы Лобана. В этой части города жилищное строительство шло полным ходом. Фото: Алесь Достанко
Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
21 июля. Мостик через реку Бычок в районе водоканала. Фото: Алесь Достанко
Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Уличная торговля возле «Крыніцы». Фото: Алесь Достанко
Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Молодёжь собралась во дворе за столом. Фото: Алесь Достанко
Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Магазин «Северный» 10 лет назад. Фото: Алесь Достанко
Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Так выглядел ресторан «Сорренто» в 2012 году. Фото: Алесь Достанко
Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Вечерние зарисовки в районе Чехова. Фото: Алесь Достанко

Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

2002-й год

Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Аллея. улица Комсомольская. Фото: Алесь Достанко
Как Красный Крест поил прохожих водой. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
В кафе «Бистро» на встрече с читателями газеты «Кур’ер». Фото: Алесь Достанко