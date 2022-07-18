Посмотрите, чем занимались случчане и гости нашего города на прошедшей неделе, с 11 по 17 июля. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Ангелина Литвин (@angelina.litvin.21.69)

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Публикация от Atdayev (@atdayev_official)

 

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Публикация от Olga (@olga.dubovik.95)

 

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Публикация от Юлия Лукашук (@lukashuk_julia)

 

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Публикация от Катёна Чернушевич (@katyonacherry)

 

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Публикация от Оксана Алешко (@oksankaaleshko)

 

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Публикация от Svetlana (@svetlana_dejavu)

 

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Публикация от Ангелина🦊 СММ| ПРОДВИЖЕНИЕ (@angelina_karanevich)

 

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Публикация от Женя Пенязь (@peniaz_mjhsk)

 

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Публикация от Тоник🤡 (@_.popkorm._)