Посмотрите, чем занимались случчане и гости нашего города на прошедшей неделе, с 11 по 17 июля. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.
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