Работники предприятия красили кету, а потом продавали её под видом форели

Если на упаковке в магазине написано, что покупаете форель, это ещё ничего не значит. В МВД сообщили, что на одном из предприятий Минской области наловчились под видом форели продавать кету, которая тоже относится к семейству лососевых, но стоит дешевле.

Изобретательность проявили работники производственно-складского комплекса, который занимался оптовой продажей рыбы. Выяснилось, что 40-летний начальник и три сотрудницы добавляли красители и консерванты в кету, а потом продавали её под видом форели в крупной торговой сети.