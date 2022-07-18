После того, как «Кур’ер» опубликовал информацию о том, что стоимость питания в школах вырастет, в редакцию обратилась читательница.

Она спросила, почему в материале указано, что родители школьников младших классов будут платить за питание 2,82 рубля в день, тогда как раньше её ребёнок питался бесплатно.

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Как объяснили «Кур’еру» в методическом кабинете управления по образованию Слуцкого райисполкома, одноразовое питание школьников младших классов — по-прежнему бесплатное. Платить нужно при двухразовом питании (за 6—8 часов пребывания в школе, как было указано в материале).