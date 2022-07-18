Деревня Лесуны под Слуцком и легенды о её возникновении. Фотопрогулка

О деревне Лесуны «Кур’ер» в июле писал — праздник Купалья собрал в этой деревне много народу. «Не хуже, чем на День города», — так оценил гулянье один из гостей. А теперь зарисовка о самой деревне и легендах, которые рассказали старожилы.Лесуны находятся совсем рядом со Слуцком, около 9 километров, ехать мимо Ячево и Козловичей. Когда-то в деревне был клуб, баня, магазин, а теперь — нет.

Надежда Сергеевна Радюк, которой «не за горами» девятый десяток рассказала, что ей известно об основании населённого пункта и первых поселенцах.

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В Лесунах Надежда Сергеевна живёт с 14 лет. Много лет, до самой пенсии, работала дояркой и полеводом в колхозе имени Кирова. Дети подарили ей 9 внуков, а те, в свою очередь, — 10 правнуков. В своём доме она сейчас одна, но многочисленная родня помогает по хозяйству и в огороде.

Легенда от старожилов

Надежда Сергеевна рассказала легенду, которую слышала от старожилов деревни. Данное поселение возникло на землях, которыми были награждены в период наполеоновского захвата Случчины 1812 года две фамилии – Радюк и Колядко. «Остальные были – примаки», — говорит она. Получается так, что эти люди «воевали за Наполеона» (известно, что часть слуцкой шляхты симпатизировала Наполеону, который давал обещание восстановить ВКЛ и Речь Посполитую, — Прим. редакции).

Мы побывали на местном кладбище, где стоит деревянная часовня, и увидели, что среди захоронений преобладают эти две фамилии.

Про название деревни

На вопрос: «Название Лесуны, — это оттого, что кругом был лес?», Надежда Сергеевна ответила: «Да, лес был без конца, корабельный лес!». За околицей деревни нынче простираются поля, а до ближайшего лесного массива несколько километров. Жители Лесунов когда-то сами посадили парк и радуются, что у них есть это зелёное место.

Про любовь к родному месту

В деревне Лесуны едва ли наберётся полсотни дворов, и некоторые дома пустуют.

Но продавать хозяева не торопятся, потому что местность очень красивая и близко к городу.

Дмитрий Гайдук говорит, что влюблён в эти края и пока жив, будет приезжать сюда, в родительский дом.

В деревне сохранились старые постройки, хозяева стараются вдохнуть в них вторую жизнь или построить новое рядом.

Не часто в наших деревнях сохранились «колодцы-журавли», а вот в Лесунах можно увидеть эти нехитрые старинные приспособления для черпания воды.

В целом, деревня вызывает душевное расположение людской открытостью, ощущение, что природа здесь тоже живёт в гармонии с людьми.

Летом деревня оживает. Родители привозят в Лесуны своих детишек из Минска и даже из России.

Очень хочется, чтобы наши деревни всегда были наполнены весёлыми голосами детей!

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