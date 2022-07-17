Минчанке пришла жировка на чужую фамилию. Оказалось, что её квартиру «увели»

Инна оформила доверенность, чтобы представлять интересы своей тёти в госорганах и, возможно, в суде. Обращалась в милицию Партизанского района, но ответа по существу не получила.

— Однажды мне написали, что «установили собственника». Так я сама установила собственника, я ведь заявление по поводу мошенничества пишу, — возмущается женщина.

Также она ходила на приём в прокуратуру Партизанского района. Там пообещали разобраться в ситуации, но ответа пока не было.

Родственники Аллы Васильевны считают, что её обманули. Опасаются, что в 2016 году она могла не осознавать свои действия.

— Тетя и сейчас, хоть не пьёт последние месяцы, часто путает годы, обстоятельства. Иногда вообще говорит, словно бабушка ещё жива. На момент продажи квартиры она состояла на учёте по алкоголизму — как такую сделку вообще могли пропустить? Не понимаю, — удивляется Инна. — Сомневаюсь, что она получила те 25 тысяч долларов, о которых написано в договоре, — об этом бы знали все её знакомые.

А что говорит сама Алла Васильевна?

Алла Васильевна сейчас находится в одной из минских больниц. Журналист Onlíner встретилась с ней лично. Вот несколько моментов из беседы.

— Алла Васильевна, кому сейчас принадлежит квартира на Ванеева?

— Мне.

— Вы считаете, что она вам принадлежит?

— Ну… техпаспорт-то на меня оформлен.

— Говорят, вы продали свою квартиру в 2016 году.

— Я, вообще-то, в ренту её отдала.

История знакомства с Андреем Вакулой была такой.

— У нас прямо во дворе есть приёмный пункт стеклотары, я носила туда бутылки. Там и познакомилась с Вакулой, — рассказывает женщина. — Он подошёл, сказал: «Говорят, вы квартиру продаёте?» Я ответила, что не продаю. Но сдать могу, комнату. Сказал: «Подумаю». А потом привёл мне этого Артёма. Мне предложили оформить ренту. Я говорю: «Хорошо». Но я сама выяснила, что такое рента — я же раньше в недвижимости работала.

— И что такое рента?

— Рента — это когда не продаешь, а как бы сдаёшь на время, на год, на два… За тебя оплачивают квартиру за тот период, а ты потом можешь сказать: «До свидания, ребята». Деньги за ренту Артём мне отдавал ежемесячно, первые месяцы. А я шла с них оплачивать квартиру.

— Но зачем ему квартира, если он с вами не жил?

— Он говорил, что был женат, потом из-за родителей развёлся, а потом опять сошёлся. Снимали комнату где-то в Серебрянке… А моя квартира нужна была, чтобы подстраховаться.

Почему Светлана записана в договоре собственницей жилья, собеседница не знает. Впрочем, Алла Васильевна говорит, что с ней тоже пересекалась.

— Артём привозил спиртное. Его дама, бывшая жена, бывало, с нами чмыхнет.

— То есть вы втроём выпивали?

— Да.

Женщина говорит, что 25 тысяч долларов за квартиру ей никто не платил.

— Уверена, что подписывала договор ренты. Я ж з глузду ещё не зъехала, — обижается.

На многие наши вопросы Алла Васильевна отвечает вполне логично. Но порой путается в датах событий, причём достаточно серьёзно. Например, говорит, что «подписывала договор по ренте» с Вакулой и Артёмом «лет 15 назад, может в 98-м».

А что покупатели?

По информации Инны Смаль, покупательницу и её мужа (бывшего или настоящего) опрашивали в милиции.

К сожалению, с новой собственницей квартиры Светланой нам связаться не удалось. Но мы дозвонились тому самому Артёму. Разговор не сложился.

Вот несколько эпизодов из диалога.

— Алла Васильевна говорит, что заключала с вами договор ренты по квартире на Ванеева. Это так?

— Спрашивайте у Аллы Васильевны.

— Светлана живёт в Минске?

— А она умерла.

— А как она тогда оформила на себя лицевой счёт в сентябре?

— Вчера умерла.

Позже он скажет, что не то имел в виду и это мы всё перепутали.

От комментариев по ситуации мужчина отказался:

— Никакой информации я вам не предоставлю. Потому что родственники (Аллы Васильевны. — Прим. Onlíner) с милицией выдолбали мне мозги. Я заплатил деньги, чтобы иметь такую головную боль? Я не согласен… Почти 10 лет всё всех устраивало, а тут начинаются проблемы…

Какие именно деньги он заплатил и за что, мужчина пояснять не стал.

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Комментарий юриста

За комментарием по ситуации мы обратились к юристу Александру Солопову.

Для начала попросили объяснить, в чём отличие договора ренты от договора купли-продажи.

— Это два кардинально разных договора. При купле-продаже стороны совершают обмен товара на деньги «как есть», а в случае с рентой принимают на себя определённые риски и возможные «блага». Плательщик ренты получает имущество, но взамен должен регулярно выплачивать бывшему собственнику определённую сумму (часто вплоть до момента его смерти). Каждая из сторон берёт на себя риск неопределённости. Например, «продавец» уверен, что до конца своих дней будет обеспечен стабильным доходом, но берёт риск того, что регулярный платёж со временем обесценится. А «покупатель» может оказаться в ситуации, когда «продавец» живёт либо слишком долго — тогда покупка выйдет дорогой, либо нет — тогда выгода очевидна.

Александр Солопов допускает: человек, который не любит читать документы, вполне может перепутать договор ренты с договором купли-продажи, хотя таких случаев в своей практике припомнить не может.

— Нотариусы и госрегистраторы обязаны разжёвывать суть сделки, а иногда даже просят, чтобы человек сам озвучил, зачем пришёл. Так становится ясно, осознает ли человек то, что делает.

— По этому договору купли-продажи за Аллой Васильевной «сохраняется право владения и пользования квартирой». Насколько такая история обычна?

— История вполне тривиальная, если речь идёт о праве на владение и пользование в течение какого-то короткого промежутка времени. Например, когда стороны оговаривают заранее, что продавцу нужно время, чтобы перепрописаться. Пожизненное право владения и пользования характерно в случае дарения — например, когда бабушка-даритель не хочет, чтобы внук-одаряемый тут же выселил её. В случае же с куплей-продажей такая оговорка видится более чем странной. Хотя, может быть, есть какие-то причины, но я их для себя придумать не могу.

Юрист поясняет, что «право владения и пользования» — это, по сути, право жить в квартире.

— При этом права продать это жильё у человека нет, распоряжаться полноценно он им не может — например, завещать. Но пока гражданин жив и добровольно не выселился из квартиры, с ним необходимо согласовывать некоторые действия — например, «приписку» в жильё других лиц и так далее.

— Если у продавца зависимость от алкоголя или он состоит на учёте в наркодиспансере, может ли это являться препятствием для сделки?

— Это всегда риски покупателя. И надо понимать, что «состою на учёте» — это не приговор, хотя и повод очень сильно напрячься. Сделка признаётся недействительной, если человек не мог отдавать отчёт своим действиям и не мог в полной мере руководить ими. Человек может состоять на учёте, но при этом прекрасно понимать, что, как и зачем он делает. Или он может тихонько сойти с ума и при этом не стать на учёт, то есть отсутствие человека на учёте тоже не гарант.

Вызывает некоторые вопросы и цена, которая кажется заниженной.

— Цена удивляет в меньшей степени. Иногда так юлят, уходя от налогов. А может, состояние квартиры плохое.