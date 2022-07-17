Аналитики Picodi.com изучили динамику стоимости бензина в Европе и мире в I полугодии 2022 года и подсчитали, сколько литров топлива можно купить на среднестатистическую белорусcкую зарплату.

Двукратное подорожание бензина

пишет Blizko.by. В первом полугодии 2022 года большинство стран нашего региона зафиксировали рекордный рост цен на бензин. Антилидером в этом отношении стала Турция, где бензин подорожал на 100%,Blizko.by.

В Беларусисредняя стоимость бензина в июне составила 2,42 руб. Эта сумма на 15% выше, чем в январе 2022 года, когда 1 литр можно было купить за 2,1 р. Резкое повышение цен ощутили автомобилисты Украины (+63,3%), Молдовы (+53%) и Литвы (+43,9%).

На Мальте стоимость бензина оставалась стабильной в течение всего I полугодия. В России номинальная цена в рублях почти не изменилась, но в результате искусственного повышения курса рубля правительством стоимость литра бензина в долларах выросла на 32,5%. В свою очередь Казахстан — единственная страна в Европе и СНГ, где бензин немного подешевел (−0,7%).