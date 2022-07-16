Платёжная система Visa меняет для белорусских банков валюту расчёта с доллара на евро. Myfin разобрался, что поменяется.

Что случилось?

За последнюю неделю ряд белорусских банков объявили о переводе валюты расчётов по картам Visa с доллара на евро. Так, «Беларусбанк» сообщил об этом 9 июля:

«В связи с изменением международной платёжной системой Visa валюты расчёта информируем, что с 09.07.2022 вместо долларов США валюта расчётов банка с международной платёжной системой Visa определена — евро и внесены соответствующие изменения в раздел 5 Правил пользования карточкой», — сообщил банк.

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В тот же день аналогичное сообщение опубликовал Банк «Решение»:

— Расчёты с международной платёжной системой Visa International по операциям с банковскими платёжными карточками, совершенным за пределами Республики Беларусь, будут производиться в евро.

Платёжная система вынуждена была пойти на этот шаг из-за проблем у белорусских банков с расчётами через американские банки-корреспонденты. Ранее, напомним, с такой проблемой столкнулся белорусский Альфа-Банк. Несмотря на то, что банк не находится под западными санкциями, в мае около 3 недель не работали карточки Visa и Mastercard за рубежом, а также при оплатах в различных сервисах и SWIFT-переводы в долларах. Банк сообщал, что приостанавливает международные переводы в долларах из-за того, что американский банк-корреспондент закрыл его корреспондентский счёт. Позже Альфа-Банк восстановил работу своих карточек за пределами Беларуси.

А теперь, разберёмся что изменится для держателей карт Visa и ответим на самые востребованные вопросы по этой теме.

Евро вместо доллара. Что теперь изменится?

У меня карточка Visa, смогу ли я теперь оплачивать её покупки за рубежом и в интернет-магазинах?

Международные платежи по картам Visa будут доступны как и ранее. Однако валютой расчётов станет евро при оплате за рубежом или в зарубежных интернет-магазинах и сервисах. Это значит, что платёжная система будет конвертировать белорусские рубли на вашей карте не в доллары, а в евро. Также может увеличится и число таких конвертаций. Например, если вы покупаете что-то в американском интернет-магазине или сервисы за доллары белорусской рублёвой картой, то рубли будут конвертированы в евро, затем евро конвертирован в доллар и только тогда произойдет оплата.

На этом пути возникают курсовые разницы и комиссии (до 1,5%), которые вам придётся оплатить. И итоговая сумма может оказаться выше, чем вы ожидали.

А можно как-то избежать дополнительных курсовых разниц?

Избежать курсовых разниц можно, если вы оплачиваете покупку в той же валюте, в которой выпущена карта. Например, по долларовым платежам лучше пользоваться картой, выпущенной в USD. Кроме того, пока на мировых рынках складывается ситуация, когда доллар сравнялся с евро, а значит сильных курсовых разниц пока может не быть. Однако неизвестно как долго такой паритет будет сохраняться.

Почему изменения коснулись только карточек Visa, от Mastercard тоже нужно ждать чего-то подобного?

Нет, Mastercard менять ничего не планирует, потому что с белорусскими банками эта платёжная система и так вела расчёты в евро. Долларовые расчёты осуществлялись только с платёжной системой Visa. Для держателей карт Mastercard ничего не изменится.

Поменяется ли в связи с этим что-то в оплатах внутри Беларуси?

По большей части нет. Платежи внутри Беларуси проходят в белорусских рублях и для них ничего не поменяется. Но есть исключения. Например, в Беларуси действуют сервисы такси, доставки еды и др. мобильные приложения, которые проводят платежи через международные платёжные системы. По картам в белорусских рублях эти платежи будут также конвертироваться в евро и обратно. Будут ли сервисы включать комиссии на таких транзакциях в ваш счёт пока неясно. Возможно будет найден какой-то компромиссный вариант. На сегодняшний день, например, Яндекс.Такси списывает по карте Visa в белорусских рублях ровно ту сумму, что указана перед началом поездки.