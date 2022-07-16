100-балльники ЦТ прошлых лет рассказали, как живут сейчас

Onliner / Дарья Спевак
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Героями каждой вступительной кампании становятся люди, которые набрали 100 баллов хотя бы по одному предмету централизованного тестирования. Но жизнь не заканчивается красивыми результатами — в данном случае, можно сказать, только начинается. Заглянуть в будущее сегодняшних 100-балльников не выйдет, но Onliner узнал, как сложилась жизнь образцовых абитуриентов прошлого, и спросил у каждого из героев, является ли максимальный результат на ЦТ гарантией успеха в будущем.

«Успешно сдать ЦТ не значит быть суперумным человеком»

Всеволод родился и вырос в Витебске, в 2015 году окончил школу №40 со средним баллом аттестата 8,9. Парень сдавал централизованное тестирование по русскому и английскому языкам, а также по обществоведению. В результате получил 90, 80 и 100 баллов соответственно и поступил на международные отношения в БГУ. Проходной балл на бюджет в том году составлял 376, а у Всеволода получилось 359, потому пошёл на платное.

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100-балльники ЦТ прошлых лет рассказали, как живут сейчас, Слуцк
Фотографии из личного архива героев

— Моя успеваемость первое время была довольно средней, но к третьему-четвертому курсу удалось немного подтянуть её — средний балл был около 8,5, — вспоминает он. — Вообще, от учёбы я ожидал немного другого. Думал, что направленность будет более узкой, а оказалось, как везде: миллиард предметов с длительностью в семестр, отдельные из которых вообще никак не связаны со специальностью — например, безопасность жизнедеятельности человека, педагогика и так далее.

В то же время, говорит белорус, за четыре года обучения международному праву уделялся только один семестр, и то это был предмет по выбору.

— Поэтому в какой-то момент я решил действовать избирательно и ходить только на те предметы, по которым надо сдавать экзамены и которые меня более-менее интересуют. Больше всего запомнились модули истории и теории международных отношений, конфликтология, теория и практика перевода, дипломатический протокол и этикет. Ну и ещё у меня был лучший преподаватель французского языка — то были самые любимые пары, — улыбается Всеволод.

После второго курса парень съездил по гранту на учёбу в Португалию. Когда вернулся, один его друг порекомендовал Всеволода в IT-компанию: им нужен был человек с португальским.

— Я прошёл собеседование и полтора года проработал там на полставки в отделе поддержки. Настраивал автоответы и чат-боты на почтах и в мессенджерах. Через полтора года я уволился и нашёл своё нынешнее место работы, — вспоминает он (сейчас белорус работает в компании — партнёре Google и YouTube — Mediacube; туда он пришёл комьюнити-менеджером по региону Бразилии и Португалии, а уже больше года является тимлидом отдела комьюнити). — Команда работает на Латинскую Америку и Азию, в компании я работаю уже два года и семь месяцев.

Информация о зарплате конфиденциальна, но её размер напрямую зависит от результата.

— В данный момент жаловаться не могу, — говорит Всеволод. — Также сейчас по вечерам и выходным я работаю в португальском оркестре: занимаюсь планированием, организацией концертов и мероприятий, а также помогаю в качестве персонала.

100-балльники ЦТ прошлых лет рассказали, как живут сейчас, Слуцк

Вопрос о том, пригодилось ли ему профильное образование, парень называет сложным.

— С одной стороны, высшее образование помогло лучше понять себя, свои навыки, а также разбираться в информации и систематизировать её. Но до сегодняшнего дня в моей профессиональной жизни не пригодилось практически ничего, чему нас учили на факультете, — отмечает он.

ЦТ на 100 баллов — это гарантия успеха? Всеволод так не считает.

— Это просто бездушный тест. Чтобы сдать его, нужно натренироваться, понять логику заданий и выучить определённое количество материала. Успешно сдать ЦТ — не значит быть суперумным человеком. Единственное, для чего нужны баллы по нему, — это чтобы поступить в вуз. А уже в самом университете ЦТ тебе никак не поможет. Вообще, с одной стороны, тестирование исключает коррупцию, но с другой — было бы и неплохо оставить какие-то собеседования или очные экзамены на определённых специальностях, где ты можешь поговорить с преподавателями, что-то обсудить — в общем, показать себя, — рассуждает белорус.

«Это лучшая инвестиция, которая была в моей жизни»

Валерия и Антон — выпускники самого популярного факультета БГУИРа, который почти гарантирует хорошее трудоустройство. С разницей в один год Антон и Валерия сдали тестирование на 100 баллов.

Валерия первые три класса ходила в столичную школу, а остальное время училась в гимназии в физико-математическом классе. В 2015 году, по окончании школы, средний балл у девушки был 9,8 (подвели биология и история). Предсказуемо, что на ЦТ она сдавала язык, физику и математику. По русскому девушка набрала 93 балла, по физике — 96, а по математике — 100. Минчанка без проблем поступила на бюджет в БГУИР, на факультет компьютерных систем и сетей. Средний балл во время учёбы у неё был в районе 8.

100-балльники ЦТ прошлых лет рассказали, как живут сейчас, Слуцк

— В целом учиться было достаточно интересно, хотя были и скучные предметы. Но я ни капли не разочаровалась: именно благодаря университету мне удалось найти хорошую работу, — отмечает она.

Валерия пошла работать разработчиком в EPAM ещё в начале третьего курса и до сих пор работает в компании. По её словам, уже во время учёбы в БГУИРе большинство её одногруппников были трудоустроены и неплохо зарабатывали.

— За первые три зарплаты я купила себе компьютер, а сейчас снимаю жильё в европейской стране и немало путешествую, — говорит белоруска.

К слову, когда Валерия впервые пришла в университет, там попросили поднять руку тех, кто сдал ЦТ на 100 баллов, — оказалось, таких примерно половина группы.
100-балльники ЦТ прошлых лет рассказали, как живут сейчас, Слуцк
— Дело в том, что ЦТ — это просто тест, к которому надо подготовиться. 100 баллов не означают автоматический успех в жизни. Я бы сказала, что в жизни больше понадобится стремление узнавать что-то новое, пробовать и не бояться, — убеждена девушка.
Антон получил свои 100 баллов по физике годом ранее — в 2014-м. До этого парень окончил 84-ю минскую школу, средний балл аттестата составил примерно 8,6, точной цифры белорус уже и не помнит. Зато он хорошо помнит баллы по ЦТ: математику и русский язык сдал на 72 балла, а физику — на 100. Несмотря на такие хорошие результаты, на бюджет на желаемую специальность («Информатика и технологии программирования») Антон не попадал, поэтому пошёл на платное.
100-балльники ЦТ прошлых лет рассказали, как живут сейчас, Слуцк

 

— Даже если бы я и по математике набрал 100 баллов, то не прошел бы: проходной балл на бесплатное был очень высоким, — вспоминает он. — Но я вообще не сожалею, что пошёл на платное, потому что уже потом за месяц работы по специальности я смог покрыть год обучения. Это лучшая инвестиция, которая была в моей жизни.

Вообще, говорит Антон, учиться ему было в основном интересно: всё же в университете преподаватели больше подталкивали к самостоятельному поиску знаний, чем в школе.

— Кстати, в университете я сдал физику на 4 балла из 10! Тогда уже это стало не так важно: главное — уметь решать прикладные задачи, а физика в моем списке приоритетов ушла на другие планы. А по остальным предметам были довольно высокие баллы — от 8 до 10.

На третьем курсе парень уже работал и не так много внимания уделял оценкам. На первом месте работы — в Itransition — он остаётся и сейчас. За эти годы его зарплата выросла во много раз, признаётся белорус.

— Универ учит скорее не чему-то конкретному, а учиться, — считает Антон. — А 100 баллов на ЦТ для меня — подтверждение самому себе, что могу чему-то обучиться. Я, кстати, физику до одиннадцатого класса не знал — буквально за год получилось выйти на такой уровень. Это помогло понять, что, приложив достаточное количество усилий, я смогу изучить что угодно. Это не гарантирует успех, но даёт шансы на него.

«На испытательном сроке получала такую зарплату, что хотелось плакать»

Ульяна в 2016 году набрала 100 баллов по обществоведению. Первые девять классов девушка училась в филологическом классе в витебской гимназии, а позднее перешла в обычную школу — средний балл аттестата был 9,5. Но школу белоруска окончила в 2015-м, а заветную сотню получила годом позднее.

— Скажем так, первая попытка была не особо удачной: я поступила на международное право в БГУ и пожалела об этом. В апреле 2016 года отчислилась и решила попробовать ещё раз. Да и у меня был незакрытый гештальт: в 2015-м я набрала 94 балла по обществоведению, но у меня было стойкое убеждение, что я знаю на 100, — вспоминает она.

Именно поэтому Ульяна пошла повторно сдавать обществоведение, а третий предмет (помимо языка) подбирала из двух возможных в этой комбинации: иностранного и истории Беларуси. Когда она сдавала ЦТ, было только три предмета на выбор, а не четыре, как сейчас.

100-балльники ЦТ прошлых лет рассказали, как живут сейчас, Слуцк

— Иностранный язык я сдавала годом ранее и больше связывать себя с юриспруденцией не хотела, поэтому историю Беларуси выбрала методом исключения, — говорит белоруска.

Русский язык шесть лет назад она сдала на 85 баллов, историю Беларуси — на 88.

— В принципе, моя цель на ЦТ была достигнута, ведь я шла только за 100 баллами по обществоведению, остальные я даже сдавать не хотела, мама заставила, — улыбается девушка. — Конечно, можно было тщательнее подготовиться к русскому и истории, а не только решать тесты прошлых лет. Да и быть более внимательной, ведь две ошибки из четырёх, которые у меня были по истории, я получила из-за того, что у меня «съехали» ответы в части Б.

Вторым Ульяна выбрала факультет философии и социальных наук БГУ — поступила на бюджет на специальность «Социальные коммуникации».

— Проходной балл на мою специальность был 357, моих 368 мне вполне хватило, — вспоминает она. — Так как я уже училась на другой специальности, небольшой опыт студенческой жизни у меня был. По обучению, взаимодействию с преподавателями и одногруппниками, интересным занятиям нареканий вообще никаких нет. Отношения со всеми у меня были хорошие. Также я была старостой в группе, благодаря чему получила отличный опыт решения различных сложных и нестандартных ситуаций.

Успеваемость у Ульяны тоже была неплохая, плюс девушка участвовала в научной деятельности, а начиная со второго курса ещё и работала. На последнем году обучения ей предлагали пересдать две дисциплины для красного диплома, но она отказалась.

— У меня на тот момент не было ресурсов для подготовки к экзаменам, — говорит белоруска. — Да и не думаю, что в чём-то такие атрибуты, как золотая медаль и красный диплом, могут пригодиться, только если в качестве символа — награды за старания.

Ульяна очень полюбила свою кафедру, поэтому пошла в магистратуру, а сейчас учится в аспирантуре и даже ведёт семинарские занятия на четверть ставки. Выбранной специальностью девушка очень довольна: она считает, что программа обучения хорошо адаптирована под запросы рынка и современное информационное общество.
— С четвёртого курса и до окончания магистратуры я работала в рекламном агентстве — пошла по такому стереотипному пути для нашей специальности, да и мне самой хотелось погрузиться в эту среду. Когда я работала ассистентом, моя зарплата была 500 рублей, проджектом — 700. Плюс я получала стипендию и участвовала в других проектах за допоплату, поэтому могло выходить и 1000 рублей в месяц.
Сейчас свой социальный статус Ульяна описывает как «аспирант, а не безработная». В конце июня закончился контракт на её предыдущем месте работы, поэтому сейчас девушка ищет новое и немного отдыхает. Последний год она работала аналитиком в отделе маркетинга в ювелирной компании.
100-балльники ЦТ прошлых лет рассказали, как живут сейчас, Слуцк
— Помимо этого, в первом семестре я вела семинары на кафедре, участвовала в научно-исследовательском проекте и поступила в аспирантуру. Если суммировать все мои денежные поступления с различных занятий, я в среднем получала около 2000 рублей, — отмечает белоруска. — На испытательном сроке в ювелирной компании я получала такую зарплату, что хотелось плакать. Когда-то мне даже казалось, что стала героиней какой-то антиутопии: я с дипломом магистра работаю на заводе (хоть он и ювелирный) с маленькой зарплатой и отвратительным запахом навоза в офисе.
Тем не менее, на каком бы месте Ульяна ни работала, ей везде нужны были знания, полученные в университете, — она довольна полученным образованием. А что насчёт связи между 100 баллами на ЦТ и успехом?
— Успех — это достаточно субъективное, на мой взгляд, понятие. Но за успех чаще всего принимается то, что социально одобряется и имеет материальную основу. Мне кажется, 100 баллов на ЦТ — это некое ответвление культа продуктивности, рая перфекциониста и выполненной цели при синдроме отличника. То есть всего того, что не делает человека счастливым, — улыбается девушка.