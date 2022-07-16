100-балльники ЦТ прошлых лет рассказали, как живут сейчас

В то же время, говорит белорус, за четыре года обучения международному праву уделялся только один семестр, и то это был предмет по выбору.

— Поэтому в какой-то момент я решил действовать избирательно и ходить только на те предметы, по которым надо сдавать экзамены и которые меня более-менее интересуют. Больше всего запомнились модули истории и теории международных отношений, конфликтология, теория и практика перевода, дипломатический протокол и этикет. Ну и ещё у меня был лучший преподаватель французского языка — то были самые любимые пары, — улыбается Всеволод.

После второго курса парень съездил по гранту на учёбу в Португалию. Когда вернулся, один его друг порекомендовал Всеволода в IT-компанию: им нужен был человек с португальским.

— Я прошёл собеседование и полтора года проработал там на полставки в отделе поддержки. Настраивал автоответы и чат-боты на почтах и в мессенджерах. Через полтора года я уволился и нашёл своё нынешнее место работы, — вспоминает он (сейчас белорус работает в компании — партнёре Google и YouTube — Mediacube; туда он пришёл комьюнити-менеджером по региону Бразилии и Португалии, а уже больше года является тимлидом отдела комьюнити). — Команда работает на Латинскую Америку и Азию, в компании я работаю уже два года и семь месяцев.

Информация о зарплате конфиденциальна, но её размер напрямую зависит от результата.

— В данный момент жаловаться не могу, — говорит Всеволод. — Также сейчас по вечерам и выходным я работаю в португальском оркестре: занимаюсь планированием, организацией концертов и мероприятий, а также помогаю в качестве персонала.

Вопрос о том, пригодилось ли ему профильное образование, парень называет сложным.

— С одной стороны, высшее образование помогло лучше понять себя, свои навыки, а также разбираться в информации и систематизировать её. Но до сегодняшнего дня в моей профессиональной жизни не пригодилось практически ничего, чему нас учили на факультете, — отмечает он.

ЦТ на 100 баллов — это гарантия успеха? Всеволод так не считает.

— Это просто бездушный тест. Чтобы сдать его, нужно натренироваться, понять логику заданий и выучить определённое количество материала. Успешно сдать ЦТ — не значит быть суперумным человеком. Единственное, для чего нужны баллы по нему, — это чтобы поступить в вуз. А уже в самом университете ЦТ тебе никак не поможет. Вообще, с одной стороны, тестирование исключает коррупцию, но с другой — было бы и неплохо оставить какие-то собеседования или очные экзамены на определённых специальностях, где ты можешь поговорить с преподавателями, что-то обсудить — в общем, показать себя, — рассуждает белорус.

«Это лучшая инвестиция, которая была в моей жизни»

Валерия и Антон — выпускники самого популярного факультета БГУИРа, который почти гарантирует хорошее трудоустройство. С разницей в один год Антон и Валерия сдали тестирование на 100 баллов.

Валерия первые три класса ходила в столичную школу, а остальное время училась в гимназии в физико-математическом классе. В 2015 году, по окончании школы, средний балл у девушки был 9,8 (подвели биология и история). Предсказуемо, что на ЦТ она сдавала язык, физику и математику. По русскому девушка набрала 93 балла, по физике — 96, а по математике — 100. Минчанка без проблем поступила на бюджет в БГУИР, на факультет компьютерных систем и сетей. Средний балл во время учёбы у неё был в районе 8.