100-балльники ЦТ прошлых лет рассказали, как живут сейчас

Героями каждой вступительной кампании становятся люди, которые набрали 100 баллов хотя бы по одному предмету централизованного тестирования. Но жизнь не заканчивается красивыми результатами — в данном случае, можно сказать, только начинается. Заглянуть в будущее сегодняшних 100-балльников не выйдет, но Onliner узнал, как сложилась жизнь образцовых абитуриентов прошлого, и спросил у каждого из героев, является ли максимальный результат на ЦТ гарантией успеха в будущем.
«Успешно сдать ЦТ не значит быть суперумным человеком»
Всеволод родился и вырос в Витебске, в 2015 году окончил школу №40 со средним баллом аттестата 8,9. Парень сдавал централизованное тестирование по русскому и английскому языкам, а также по обществоведению. В результате получил 90, 80 и 100 баллов соответственно и поступил на международные отношения в БГУ. Проходной балл на бюджет в том году составлял 376, а у Всеволода получилось 359, потому пошёл на платное.
— Моя успеваемость первое время была довольно средней, но к третьему-четвертому курсу удалось немного подтянуть её — средний балл был около 8,5, — вспоминает он. — Вообще, от учёбы я ожидал немного другого. Думал, что направленность будет более узкой, а оказалось, как везде: миллиард предметов с длительностью в семестр, отдельные из которых вообще никак не связаны со специальностью — например, безопасность жизнедеятельности человека, педагогика и так далее.
В то же время, говорит белорус, за четыре года обучения международному праву уделялся только один семестр, и то это был предмет по выбору.
— Поэтому в какой-то момент я решил действовать избирательно и ходить только на те предметы, по которым надо сдавать экзамены и которые меня более-менее интересуют. Больше всего запомнились модули истории и теории международных отношений, конфликтология, теория и практика перевода, дипломатический протокол и этикет. Ну и ещё у меня был лучший преподаватель французского языка — то были самые любимые пары, — улыбается Всеволод.
После второго курса парень съездил по гранту на учёбу в Португалию. Когда вернулся, один его друг порекомендовал Всеволода в IT-компанию: им нужен был человек с португальским.
— Я прошёл собеседование и полтора года проработал там на полставки в отделе поддержки. Настраивал автоответы и чат-боты на почтах и в мессенджерах. Через полтора года я уволился и нашёл своё нынешнее место работы, — вспоминает он (сейчас белорус работает в компании — партнёре Google и YouTube — Mediacube; туда он пришёл комьюнити-менеджером по региону Бразилии и Португалии, а уже больше года является тимлидом отдела комьюнити). — Команда работает на Латинскую Америку и Азию, в компании я работаю уже два года и семь месяцев.
Информация о зарплате конфиденциальна, но её размер напрямую зависит от результата.
— В данный момент жаловаться не могу, — говорит Всеволод. — Также сейчас по вечерам и выходным я работаю в португальском оркестре: занимаюсь планированием, организацией концертов и мероприятий, а также помогаю в качестве персонала.
Вопрос о том, пригодилось ли ему профильное образование, парень называет сложным.
— С одной стороны, высшее образование помогло лучше понять себя, свои навыки, а также разбираться в информации и систематизировать её. Но до сегодняшнего дня в моей профессиональной жизни не пригодилось практически ничего, чему нас учили на факультете, — отмечает он.
ЦТ на 100 баллов — это гарантия успеха? Всеволод так не считает.
— Это просто бездушный тест. Чтобы сдать его, нужно натренироваться, понять логику заданий и выучить определённое количество материала. Успешно сдать ЦТ — не значит быть суперумным человеком. Единственное, для чего нужны баллы по нему, — это чтобы поступить в вуз. А уже в самом университете ЦТ тебе никак не поможет. Вообще, с одной стороны, тестирование исключает коррупцию, но с другой — было бы и неплохо оставить какие-то собеседования или очные экзамены на определённых специальностях, где ты можешь поговорить с преподавателями, что-то обсудить — в общем, показать себя, — рассуждает белорус.
«Это лучшая инвестиция, которая была в моей жизни»
Валерия и Антон — выпускники самого популярного факультета БГУИРа, который почти гарантирует хорошее трудоустройство. С разницей в один год Антон и Валерия сдали тестирование на 100 баллов.
Валерия первые три класса ходила в столичную школу, а остальное время училась в гимназии в физико-математическом классе. В 2015 году, по окончании школы, средний балл у девушки был 9,8 (подвели биология и история). Предсказуемо, что на ЦТ она сдавала язык, физику и математику. По русскому девушка набрала 93 балла, по физике — 96, а по математике — 100. Минчанка без проблем поступила на бюджет в БГУИР, на факультет компьютерных систем и сетей. Средний балл во время учёбы у неё был в районе 8.
— В целом учиться было достаточно интересно, хотя были и скучные предметы. Но я ни капли не разочаровалась: именно благодаря университету мне удалось найти хорошую работу, — отмечает она.
Валерия пошла работать разработчиком в EPAM ещё в начале третьего курса и до сих пор работает в компании. По её словам, уже во время учёбы в БГУИРе большинство её одногруппников были трудоустроены и неплохо зарабатывали.
— За первые три зарплаты я купила себе компьютер, а сейчас снимаю жильё в европейской стране и немало путешествую, — говорит белоруска.
— Даже если бы я и по математике набрал 100 баллов, то не прошел бы: проходной балл на бесплатное был очень высоким, — вспоминает он. — Но я вообще не сожалею, что пошёл на платное, потому что уже потом за месяц работы по специальности я смог покрыть год обучения. Это лучшая инвестиция, которая была в моей жизни.
Вообще, говорит Антон, учиться ему было в основном интересно: всё же в университете преподаватели больше подталкивали к самостоятельному поиску знаний, чем в школе.
— Кстати, в университете я сдал физику на 4 балла из 10! Тогда уже это стало не так важно: главное — уметь решать прикладные задачи, а физика в моем списке приоритетов ушла на другие планы. А по остальным предметам были довольно высокие баллы — от 8 до 10.
На третьем курсе парень уже работал и не так много внимания уделял оценкам. На первом месте работы — в Itransition — он остаётся и сейчас. За эти годы его зарплата выросла во много раз, признаётся белорус.
— Универ учит скорее не чему-то конкретному, а учиться, — считает Антон. — А 100 баллов на ЦТ для меня — подтверждение самому себе, что могу чему-то обучиться. Я, кстати, физику до одиннадцатого класса не знал — буквально за год получилось выйти на такой уровень. Это помогло понять, что, приложив достаточное количество усилий, я смогу изучить что угодно. Это не гарантирует успех, но даёт шансы на него.
«На испытательном сроке получала такую зарплату, что хотелось плакать»
Ульяна в 2016 году набрала 100 баллов по обществоведению. Первые девять классов девушка училась в филологическом классе в витебской гимназии, а позднее перешла в обычную школу — средний балл аттестата был 9,5. Но школу белоруска окончила в 2015-м, а заветную сотню получила годом позднее.
— Скажем так, первая попытка была не особо удачной: я поступила на международное право в БГУ и пожалела об этом. В апреле 2016 года отчислилась и решила попробовать ещё раз. Да и у меня был незакрытый гештальт: в 2015-м я набрала 94 балла по обществоведению, но у меня было стойкое убеждение, что я знаю на 100, — вспоминает она.
Именно поэтому Ульяна пошла повторно сдавать обществоведение, а третий предмет (помимо языка) подбирала из двух возможных в этой комбинации: иностранного и истории Беларуси. Когда она сдавала ЦТ, было только три предмета на выбор, а не четыре, как сейчас.
— Иностранный язык я сдавала годом ранее и больше связывать себя с юриспруденцией не хотела, поэтому историю Беларуси выбрала методом исключения, — говорит белоруска.
Русский язык шесть лет назад она сдала на 85 баллов, историю Беларуси — на 88.
— В принципе, моя цель на ЦТ была достигнута, ведь я шла только за 100 баллами по обществоведению, остальные я даже сдавать не хотела, мама заставила, — улыбается девушка. — Конечно, можно было тщательнее подготовиться к русскому и истории, а не только решать тесты прошлых лет. Да и быть более внимательной, ведь две ошибки из четырёх, которые у меня были по истории, я получила из-за того, что у меня «съехали» ответы в части Б.
Вторым Ульяна выбрала факультет философии и социальных наук БГУ — поступила на бюджет на специальность «Социальные коммуникации».
— Проходной балл на мою специальность был 357, моих 368 мне вполне хватило, — вспоминает она. — Так как я уже училась на другой специальности, небольшой опыт студенческой жизни у меня был. По обучению, взаимодействию с преподавателями и одногруппниками, интересным занятиям нареканий вообще никаких нет. Отношения со всеми у меня были хорошие. Также я была старостой в группе, благодаря чему получила отличный опыт решения различных сложных и нестандартных ситуаций.
Успеваемость у Ульяны тоже была неплохая, плюс девушка участвовала в научной деятельности, а начиная со второго курса ещё и работала. На последнем году обучения ей предлагали пересдать две дисциплины для красного диплома, но она отказалась.
— У меня на тот момент не было ресурсов для подготовки к экзаменам, — говорит белоруска. — Да и не думаю, что в чём-то такие атрибуты, как золотая медаль и красный диплом, могут пригодиться, только если в качестве символа — награды за старания.