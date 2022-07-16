Пойти в отпуск и поехать на завод — как вам такой план? Нет, работать у станка не придётся, речь всего лишь про экскурсию, причём в некоторых случаях — с дегустацией. В последнее время путешественники всё с большим интересом смотрят на промышленный туризм, предприятия охотнее открывают свои двери для посетителей, а блогеры всё чаще отправляются на фотосессии в заводские локации. Office Life проверил , сколько стоит такое приключение, и составил топ-7 маршрутов, куда можно отправиться этим летом.

Когда говорят про промышленный туризм в Беларуси, первым делом всплывают фотографии с огромными колесами БелАЗов. Это уже классика. Экскурсии на заводе проводят с 2015 года, и за это время по цехам прогулялись гости из 25 стран. Кстати, в апреле на предприятии сообщили, что встретили уже 160-тысячного туриста.

Попасть на Белорусский автомобильный завод в Жодино проще всего по будням. Едут сюда организованными группами, но нужно записаться заранее, как минимум за два дня. В турагентстве нам предложили такую поездку за 50 рублей с человека, если готовы путешествовать в разношерстной группе. Для компании до 10 человек цена оказалась более выгодной — 250 рублей за всех.

Поехать на завод можно и самостоятельно, а там уже присоединиться к сборной группе: такие экскурсии проводят дважды в неделю — по четвергам и субботам. Билет стоит 30 рублей на человека. Правда, записаться непросто: как минимум до 15 июля все места в сборных группах уже заняты, ответили на заводе. С компанией до 10 человек предложение тоже оказалось дешевле на самом заводе, чем через турагентство, — всего 170 рублей.

Длится экскурсия около двух часов. Кроме фотосессии с огромными БелАЗами, прогулки по цехам и смотровой площадки, есть и другие бонусы. Например, на этом самом БелАЗе покататься. Не каждый день проедешь на карьерном самосвале грузоподъёмностью 45 тонн. Обойдётся такая поездка в 75 рублей. Для тех, кто проголодался, предлагают ещё и туристический обед — от 3 рублей для детей и до 10 рублей для взрослых.

«Гранит»: сделать фото на фоне водопадов

За космическими пейзажами стоит отправиться в Лунинецкий район Брестской области. Там есть свои горы, которые, правда, под землей. Речь идёт о промышленном карьере на заводе «Гранит» под Микашевичами.

Девушки сюда приезжают с роскошными платьями, чтобы сделать фотосессию для соцсетей на фоне похожих на серпантин круговых дорог или настоящих водопадов. Последние появляются там, где из породы сочится вода. От видов захватывает дух.

Записываться на такую экскурсию тоже нужно заранее. Визит на смотровую площадку гранитного карьера «Микашевичи» обойдется в 11 рублей, для детей чуть дешевле — 8 рублей. На заводе уточняют: дорога до площадки и обратно займёт примерно 20 минут, или по 5 км вдоль борта карьера в каждую сторону. Наверху — небольшая экскурсия, а потом ещё 20 минут на то, чтобы наделать крутых фотографий. На всё про всё — час, и только для групп от пяти человек.

Знакомство с ландшафтом гранитного карьера стоит чуть дороже — 17 рублей. Тут уже можно спуститься прямо в карьер и увидеть водопады. Да-да, именно отсюда делают те самые фотографии, про которые спрашивают: «И это правда в Беларуси?» Услуга тоже доступна только для групп от 5 до 18 человек и всего два дня в неделю — в пятницу и субботу.

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Кстати, в карьере можно покататься и на БелАЗе — правда, стоит это вдвое дороже: 300 рублей на человека. Но за эти деньги обещают обзорную полуторачасовую экскурсию по карьеру на 90-тонном самосвале, во время которой покажут два 20-метровых водопада и даже буровые станки в работе.

«Белхудожкерамика»: освоить лепку из глины

Экскурсии с пользой предлагает завод «Белхудожкерамика» в Радошковичах. Тут можно не только посмотреть, как глина превращается в керамические изделия, но и приложить руку к искусству лепки.

Туристам обещают показать все этапы создания глиняной посуды: от выбора сырья (здесь немало нюансов) до специфики окрашивания и глазирования. И вишенка на торте — возможность самостоятельно вылепить из глины тарелку или копилку.

Обойдется такая экскурсия в 11 рублей с туриста, но нужно собрать компанию как минимум из 10 человек. Правда, есть и второй вариант — заплатить 110 рублей и посетить гончарный мир меньшим коллективом.

Сложнее, если хочешь поехать самостоятельно. В таком случае на заводе предложили обратиться в турагентство. Там в свою очередь обнадежили: поездки есть по средам. Обойдётся путешествие в 95 рублей с человека.

«Неман»: вдохновиться красотой стекла

Ещё одно место для ярких впечатлений во время экскурсии — стеклозавод «Неман» в Берёзовке Лидского района.

Как и в истории с глиной здесь обещают полный цикл производства предметов из стекла, в том числе хрусталя. А самый эффектный момент, по мнению организаторов, когда из раскалённого пламени появляются стеклянные фигуры разных формы и цвета.

Словом, вариант путешествия для тех, кто любит красивую посуду, особенно бокалы. В местном музее есть экспонаты, которым больше 100 лет. После такой познавательной прогулки уж точно начнёшь различать фирменное молочно-дымчатое стекло с «неманской нитью» и не ошибёшься, заприметив благородный хрусталь.

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Экскурсия длится полтора часа. Билет для взрослого туриста обойдётся в 12 рублей, для детей цена составит 10 рублей. Причём записаться в сборную группу можно прямо сегодня на завтра.

МТЗ: собрать трактор

Промышленный туризм в Беларуси был бы неполным без одного из символов страны — трактора. И Минскому тракторному заводу здесь есть что предложить.

Экскурсии проводят по будням. Билет для детей стоит 6 рублей, а для взрослых — вдвое дороже.

Забавно, что туристам дают возможность не только прогуляться по улицам предприятия и заглянуть в цеха, но и поучаствовать в сборке легендарного трактора. Причём даже выдадут сертификат, подтверждающий, что вы приложили свою руку к технике. Доплатить за этот бонус придётся 12 рублей.

Можно и покататься на тракторе. Но такая романтика тоже за отдельную плату — 30 рублей с человека.

Винокурня «Нарочь»: вдохнуть аромат Франции

Мечтали отправиться в отпуск на виноградники Франции, но слишком много вопросов с визами и транспортом? В белорусском промышленном туризме есть варианты и для тайных сомелье.

Популярное направление — винокурня в агрогородке Нарочь, которой уже более 175 лет. Здесь не только раскроют секреты производства крепких напитков, но и предложат выступить в роли их дегустатора.

Путешествие по атмосферной винокурне займет около двух часов. Группой от пяти человек можно записаться на любое время, а индивидуальных путешественников готовы присоединить к сборным компаниям. Для одного человека такая экскурсия с дегустацией обойдётся в 20 рублей. Есть и вариант VIP за 25 рублей. В последнем случае гостям предлагают дегустацию более дорогих выдержанных напитков, в том числе 15-летнего коньяка.

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Туровский молочный комбинат: перепробовать сыры и сырки

Съездить в старинный город Туров на Полесье уже само по себе приключение. А если ещё и заглянуть на экскурсию на местный молочный комбинат — путешествие просто обязано быть идеальным.

Туристам здесь обещают раскрыть секреты производства мягких сливочных и творожных сыров, а также сыров по традиционной итальянской технологии Паста Филата. Но главный пункт программы — дегустация. Её оценят как любители традиционных сыров, так и сладкоежки. Пробовать можно всё! Точнее, всю линейку сыров, которые производит предприятие.

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Займёт такая экскурсия меньше часа. Цена для одного взрослого — 12 рублей, для детей — дешевле в зависимости от возраста. На заводе уточнили, что группы от 15 человек могут приехать в любой день. Но есть варианты и для индивидуальных путешественников: по субботам на заводе формируют сборные группы, в которые записывают по звонку.