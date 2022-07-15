В одном из секонд-хендов Слуцка появилось то самое платье, про которое 7 лет назад спорил весь мир

Читательница «Кур’ера» поделилась фотографией платья, которое продаётся в одном из секонд-хендов Слуцка. Это то самое платье с фотографии, о цвете которого (чёрное с синим или белое с золотым) в 2015 году спорил весь мир.

В «Википедии» даже есть статья про феномен сине-чёрного платья.

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Сине-чёрное платье — интернет-феномен и мем, возникший после того, как 26 февраля 2015 года в социальной сети Tumblr была опубликована фотография кружевного платья дизайнера Roman Originals. Фактически сразу развязался горячий спор относительно того, какого цвета платье на фотографии: голубое с чёрными полосками или белое с золотыми. Впоследствии было выяснено, что платье, показанное на фотографии, на самом деле синего и чёрного цветов, однако дискуссии относительно того, какие цвета видят разные пользователи, продолжались на многих форумах. Феноменом заинтересовались нейробиологи, установившие, что причина заключается в оптической иллюзии из-за неправильной светоотдачи, отчасти из-за того, что фотография была обработана.

После того как фотография стала популярной, многие заинтересовались покупкой таких же платьев, и их продажа возросла в несколько раз. Вот одно из них и «доехало» до Слуцка.