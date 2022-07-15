«Спрыгнуть на землю на обе согнутые ноги, не держась за машину». Как избежать несчастных случаев во время сельхозработ

Ежегодно происходят несчастные случаи, смерти, связанные с поражением людей электрическим током при проведении сельскохозяйственных и других работ. Как предупредить их, какие правила необходимо соблюдать.

Недавно, 01.07.2022г., произошло аварийное отключение высоковольтной линии (ВЛ-35кВ) «Каменец-Гулевичи». При проведении разгрузочных работ в охранной зоне линии электропередачи произошло касание кузовом нижнего провода, что привело к замыканию «на землю». В этот раз ЧП обошлось без пострадавших, подобные происшествия заканчиваются порой трагически.

Вот некоторые из них:

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11.08.2020 несчастный случай в Шумилинском районе Витебской области: обрыв провода ВЛ-10кВ автомобилем при движении с поднятым кузовом после разгрузки;

19.08.2020 несчастный случай со смертельным исходом на территории ОАО «Птицефабрика Дружба» в Барановичском районе Брестской области: обрыв провода ВЛ-10кВ автомобилем при движении с поднятым кузовом после разгрузки;

01.09.2020 Гомель: аварийное отключение ВЛ-10 кВ в результате проведения разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ;

04.09.2020 года несчастный случай со смертельным исходом в д.Войниловичи Несвижского района Минской области: в результате проведения разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ;

22.09.2020 д. Браздетчино Оршанского района Витебской области: несчастный случай при осуществлении буксировки автомобиля в охранной зоне ВЛ-10 кВ,

03.08.2021 в Редишено Шкловского района Могилёвской области: несчастный случай попадания помощника комбайнёра под напряжение с повреждением ВЛ-10 кВ.

Для избежания аварий и травматизма первостепенные задачи руководителей:

в каждом хозяйстве должно быть назначено лицо, ответственное за электрохозяйство и электробезопасность;

обеспечить персонал, обслуживающий электроустановки, испытанными защитными средствами и инструментом;

провести инструктажи по электробезопасности с работниками зерносушильных комплексов и механизаторами высокогабаритных машин и механизмов;

не допускать к работе на электрооборудовании лиц, не прошедших проверку знаний по охране труда;

до начала работ в электроустановках должны быть проведены работы по чистке, ремонту, техническому обслуживанию оборудования, проверены заземляющие устройства, выполнены электрофизические измерения;

нанести знаки электробезопасности, надписи «вкл.» и «откл.» около коммутационных аппаратов, а также указать их принадлежность к тому или иному механизму.

Правила электробезопасности:

не приступать к работе на электрооборудовании при наличии повреждения изоляции проводов, кабелей, отсутствии ограждений открытых токоведущих частей оборудования, находящегося под напряжением;

не переезжать через лежащий на земле кабель, не бросать на него тяжести;

не производить ремонт подключённых к электрической сети машин и механизмов;

при перемещении передвижных машин для работы в новом месте отключать питающий кабель;

при передвижении машин на электрическом ходу необходимо следить за длиной питающего кабеля;

работая вблизи электрифицированных механизмов обязательно надевать обувь;

не открывать распределительные и коммутационные ящики, шкафы;

не прикасаться к опорам, не влезать на них и не привязывать к ним

животных;

животных; не проникать за ограждения трансформаторных подстанций;

при работе сельскохозяйственных машин в охранной зоне линий

электропередачи нельзя находиться вне кабины или выполнять ремонтно-профилактические работы.

электропередачи нельзя находиться вне кабины или выполнять ремонтно-профилактические работы. не приближаться к оборванным проводам на расстояние менее 8-10 метров;

движение машин под проводами воздушной линии электропередачи

допускается только в транспортном положении, в месте наименьшего провисания проводов, ближе к опоре и под надзором ответственного лица за безопасное производство работ, маршрут перемещения должен быть указан в путевом листе.

допускается только в транспортном положении, в месте наименьшего провисания проводов, ближе к опоре и под надзором ответственного лица за безопасное производство работ, маршрут перемещения должен быть указан в путевом листе. если в результате падения провода или возникновения электрического разряда машина загорится, то обслуживающий персонал должен немедленно её покинуть, но так, чтобы не было одновременного соприкосновения

человека с машиной и землёй. Лучше всего спрыгнуть на землю на обе согнутые ноги, не держась за машину. Удаляться от неё нужно прыжками на одной или двух согнутых ногах, на расстояние не менее 20 м. О случившемся немедленно сообщить в электросети и МЧС до прибытия специальной бригады электросетей, не предпринимать никаких действий по пожаротушению машины и приближаться к ней.

Обо всех случаях аварий на воздушных линиях электропередачи немедленно сообщите диспетчеру предприятия электрических сетей. Телефоны диспетчеров по Слуцкому району:

— Слуцкий городской РЭС – 5-22-98, 144

— Слуцкий сельский РЭС – 5-36-81, 144

Информация предоставлена Слуцким МРО Госэнергогазнадзора