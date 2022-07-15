С 29 июня по 1 июля на территории Слуцкого района проводились мероприятия по противодействию незаконной миграции. Об этом «Кур’еру» рассказал Сергей Королик, начальник отделения по гражданству и миграции Слуцкого РОВД.



Задачами их проведения являлись: усиление контроля за въездом, пребыванием, транзитным проездом и выездом иностранцев с территории Беларуси; выявление каналов незаконной миграции иностранцев, её организаторов, а также лиц, оказывающих им в этом содействие; выявление и пресечение правонарушений, совершаемых иностранцами.

В рамках мероприятий выявлено девять нарушений миграционного законодательства. Виновные лица привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьями 24.33 и 24.35 КоАП РБ.

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Справка. На территории Слуцкого района проживает 1732 иностранных гражданина (это около 2% населения города и района — прим. ред.). Больше всего на Случчине проживает

граждан России (1003 человека) и Украины (253).

Есть и жители Казахстана (44), Азербай­джана (19), Узбекистана (18), Армении (17), Литвы (17) и Грузии (8).

Есть среди жителей Случчины по 1-2 представителя таких стран, как Алжир, Болгария, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Египет, Иран, Польша. Зарегистрированы также, например, итальянец, ливанец, нигериец и перуанец.