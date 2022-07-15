Посчитали, сколько стоит одеть ребёнка в школьную форму от белорусских брендов

С 2023 года в Беларуси вводят обязательную школьную форму. «Беллегпром» уже представил школьную коллекцию для 2022/2023 учебного года. Женский проект Lampa изучил представленный ассортимент и посчитал, сколько стоит одеть ребёнка в школьную форму белорусского производства. Мы подобрали самый бюджетный и самый дорогой комплект школьной формы для мальчика и для девочки. Цены брали из презентации, на фотографиях стоимость указана без НДС, мы его прибавили.
Ребёнок ходит в школу пять, а то и шесть дней в неделю. Поэтому школьнику необходимо иметь хотя бы несколько предметов одежды на смену. Мы составили минимальный комплект для мальчика и девочки младшего школьного возраста.
Комплект школьной одежды для мальчика
Для подсчёта брали комплект одежды, состоящий из брюк, рубашки, жилетки, джемпера, жакета и пиджака.
Бюджетный вариант
- Самые недорогие брюки предлагает ОАО «Славянка» — 28,80 рубля.
- Рубашки в предложенном ассортименте не оказалось.
- Жилет для мальчика можно купить за 14,40 рубля, производитель — ОАО «Славянка».
- Джемпер от ОАО «Полесье» — за 18,40 рубля.
- Жакеты на мальчика стоили примерно одинаково. Разница в несколько рублей, но самая низкая цена у жакета ОАО «Полесье» — 27,75 рубля.
- Самый недорогой пиджак можно купить за 27,80 рубля. Хотя у ОАО «Бобруйсктрикотаж» он называется «куртка», по факту это трикотажный пиджак.
Итого: 117,15 рубля
Дорогой вариант
- Самые дорогие брюки обойдутся в 66 рублей, производитель — ОАО «Жлобинская швейная фабрика».
- Рубашки в предложенном ассортименте не оказалось.
- Жилет за 23,40 рубля от ОАО «Алеся».
- Самый дорогой джемпер также нашли в ОАО «Алеся», его цена — 33,60 рубля.
- Жакет — 37,40 рубля от ОАО «Полесье».
- Пиджак от ОАО «Белкредо» за 96 рублей.
Итого: 256,40 рубля
Нужно учитывать, что это не полный комплект одежды. Здесь не хватает рубашки. Да и не стоит забывать, что ребёнку требуется сменная одежда. Если жакет, жилетка, джемпер и пиджак могут чередоваться друг с другом, то брюки в нашем комплекте одни. А их школьнику нужно иметь хотя бы две пары.
Комплект школьной одежды для девочки
Для подсчёта брали комплект одежды, состоящий из платья/сарафана, юбки, брюк, блузы, жилетки, джемпера и жакета.
Бюджетный вариант
- Платье с наименьшей стоимостью нашли в ОАО «Купалинка», цена — 18 рублей.
- Юбка — 16,90 рубля. Производитель — ОАО «Свитанак Жодино».
- Брюки от ОАО «Свитанак Жодино»- 23,88 рубля.
- Блузы были представлены только в коллекции у ОАО «Славянка». Все они стоили по 30 рублей.
- Жилет для девочки от ОАО «Полесье» можно купить за 18 рублей.
- Минимальная стоимость джемпера — 14,58 рубля. Производитель — ОАО «Свитанак Жодино».
- Самый недорогой жакет нашли в ОАО «Полесье», цена — 26 рублей.
Итого: 147,36 рубля
Дорогой вариант
- Самый дорогой сарафан нашли в ОАО «Жлобинская швейная фабрика», его цена — 46,80 рубля.
- Юбка за 24 рубля от ОАО «Славянка».
- Брюки за 56,40 рубля от ОАО «Жлобинская швейная фабрика».
- Блузы были представлены только в коллекции у ОАО «Славянка». Все они стоили по 30 рублей.
- Самый дорогой жилет нашли за 48 рублей. Производитель — ОАО «Полесье».
- Джемпер за 32 рубля от ОАО «Полесье».
- Самый дорогой жакет нашли также в «Полесье», его цена — 58,45 рубля.
Итого: 295,65 рубля