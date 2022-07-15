Посчитали, сколько стоит одеть ребёнка в школьную форму от белорусских брендов

С 2023 года в Беларуси вводят обязательную школьную форму. «Беллегпром» уже представил школьную коллекцию для 2022/2023 учебного года. Женский проект Lampa изучил представленный ассортимент и посчитал, сколько стоит одеть ребёнка в школьную форму белорусского производства. Мы подобрали самый бюджетный и самый дорогой комплект школьной формы для мальчика и для девочки. Цены брали из презентации, на фотографиях стоимость указана без НДС, мы его прибавили.

Ребёнок ходит в школу пять, а то и шесть дней в неделю. Поэтому школьнику необходимо иметь хотя бы несколько предметов одежды на смену. Мы составили минимальный комплект для мальчика и девочки младшего школьного возраста.

Комплект школьной одежды для мальчика

Для подсчёта брали комплект одежды, состоящий из брюк, рубашки, жилетки, джемпера, жакета и пиджака.

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Бюджетный вариант

Самые недорогие брюки предлагает ОАО «Славянка» — 28,80 рубля .

предлагает ОАО «Славянка» — . Рубашки в предложенном ассортименте не оказалось.

в предложенном ассортименте не оказалось. Жилет для мальчика можно купить за 14,40 рубля , производитель — ОАО «Славянка».

для мальчика можно купить за , производитель — ОАО «Славянка». Джемпер от ОАО «Полесье» — за 18,40 рубля .

от ОАО «Полесье» — за . Жакеты на мальчика стоили примерно одинаково. Разница в несколько рублей, но самая низкая цена у жакета ОАО «Полесье» — 27,75 рубля .

на мальчика стоили примерно одинаково. Разница в несколько рублей, но самая низкая цена у жакета ОАО «Полесье» — . Самый недорогой пиджак можно купить за 27,80 рубля. Хотя у ОАО «Бобруйсктрикотаж» он называется «куртка», по факту это трикотажный пиджак.

Итого: 117,15 рубля

Дорогой вариант

Самые дорогие брюки обойдутся в 66 рублей , производитель — ОАО «Жлобинская швейная фабрика».

обойдутся в , производитель — ОАО «Жлобинская швейная фабрика». Рубашки в предложенном ассортименте не оказалось.

в предложенном ассортименте не оказалось. Жилет за 23,40 рубля от ОАО «Алеся».

за от ОАО «Алеся». Самый дорогой джемпер также нашли в ОАО «Алеся», его цена — 33,60 рубля .

также нашли в ОАО «Алеся», его цена — . Жакет — 37,40 рубля от ОАО «Полесье».

от ОАО «Полесье». Пиджак от ОАО «Белкредо» за 96 рублей.

Итого: 256,40 рубля

Нужно учитывать, что это не полный комплект одежды. Здесь не хватает рубашки. Да и не стоит забывать, что ребёнку требуется сменная одежда. Если жакет, жилетка, джемпер и пиджак могут чередоваться друг с другом, то брюки в нашем комплекте одни. А их школьнику нужно иметь хотя бы две пары.

Комплект школьной одежды для девочки

Для подсчёта брали комплект одежды, состоящий из платья/сарафана, юбки, брюк, блузы, жилетки, джемпера и жакета.

Бюджетный вариант

Платье с наименьшей стоимостью нашли в ОАО «Купалинка», цена — 18 рублей .

с наименьшей стоимостью нашли в ОАО «Купалинка», цена — . Юбка — 16,90 рубля . Производитель — ОАО «Свитанак Жодино».

. Производитель — ОАО «Свитанак Жодино». Брюки от ОАО «Свитанак Жодино»- 23,88 рубля .

от ОАО «Свитанак Жодино»- . Блузы были представлены только в коллекции у ОАО «Славянка». Все они стоили по 30 рублей .

были представлены только в коллекции у ОАО «Славянка». Все они стоили по . Жилет для девочки от ОАО «Полесье» можно купить за 18 рублей .

для девочки от ОАО «Полесье» можно купить за . Минимальная стоимость джемпера — 14,58 рубля . Производитель — ОАО «Свитанак Жодино».

— . Производитель — ОАО «Свитанак Жодино». Самый недорогой жакет нашли в ОАО «Полесье», цена — 26 рублей.

Итого: 147,36 рубля

Дорогой вариант

Самый дорогой сарафан нашли в ОАО «Жлобинская швейная фабрика», его цена — 46,80 рубля .

нашли в ОАО «Жлобинская швейная фабрика», его цена — . Юбка за 24 рубля от ОАО «Славянка».

за от ОАО «Славянка». Брюки за 56,40 рубля от ОАО «Жлобинская швейная фабрика».

за от ОАО «Жлобинская швейная фабрика». Блузы были представлены только в коллекции у ОАО «Славянка». Все они стоили по 30 рублей .

были представлены только в коллекции у ОАО «Славянка». Все они стоили по . Самый дорогой жилет нашли за 48 рублей . Производитель — ОАО «Полесье».

нашли за . Производитель — ОАО «Полесье». Джемпер за 32 рубля от ОАО «Полесье».

от ОАО «Полесье». Самый дорогой жакет нашли также в «Полесье», его цена — 58,45 рубля.

Итого: 295,65 рубля