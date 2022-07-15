КГК заявило, что на ОАО «Оранчицкая птицефабрика» в Пружанском районе вскрыло несколько фактов преступной деятельности.

Об этом сообщает ОНТ.

Это предприятие с долей госсобственности много лет производит куриные яйца. Их бренд «Деревенское яйцо» в Беларуси известен.

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Контролёров заинтересовало опережение темпов роста себестоимости проданной продукции над выручкой. Проверка показала снижение поголовья птицы и яичного производства, — утверждает КГК.

По версии ведомства, за последние три года видимость прибыльной работы создавало занижение зарплат, учитываемых при налогообложении, на 2,5 миллиона рублей. Так и скрывалось ежегодно примерно полмиллиона рублей убытков.

По словам Виталия Савошевича начальника управления КГК Брестской области, данные манипуляции позволяли подозреваемым — руководителю предприятия и главным специалистам ОАО — одновременно необоснованно платить свыше 20 тысяч рублей премий и надбавок, пишет Blizko.by.

Также в работе предприятия проверяющие обратили внимание на участие посреднических структур. Так одной фирме отгружали примерно 15% всего объёма производства яиц по цене в два раза ниже себестоимости — сообщает КГК. С другой стороны, по версии ведомства, руководитель предприятия закупала у этого же предпринимателя на протяжении нескольких лет сырьё для комбикормов по цене завышенной.

По оценке КГК вышеупомянутые действия привели к существенным потерям финансов предприятия. С 2019-го по 2020-й годы убытки составили порядка 200 тысяч рублей.

Заинтересовалась работой предприятия и финансовая милиция. Так Михаил Чумаков замначальника Кобринского межрайотдела финансовых расследований, рассказал о том, что директора фабрики подозревают в получении взятки от минского предпринимателя.

В настоящее время директор отстранена от должности и уволена. Возбуждены уголовные дела. Начато предварительное расследование.