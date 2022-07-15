На рынке появилось несколько продавцов с лисичками. Также из леса везут в

больших объёмах чернику. Цена на дыню упорно не падает. Немного подешевели

арбузы. Клубника сошла на нет, но уже на прилавках видна наша вишня. Также

здесь можно встретить янтарные плоды местного абрикоса. Много разной

смородины, очень смачный крыжовник соседствует с ней.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 1,5-1,6 рубля за 1 килограмм

Картофель – 1,5-3,0 рубля за 1 килограмм(в зависимости от крупности)

Цветная капуста — 7 рубля за 1 килограмм

Огурцы — 1,5-2,0 рубль за 1 килограмм

Помидоры(белорусские) – 3,5-5,0 рубль за 1 килограмм

Баклажаны – 5-6 рубля за 1 килограмм

Морковь(свежая) — 1,0 рубля за пучок

Свёкла(свежая) – 2,0 рубля за 1 килограмм

Кабачки — 1,5 рубля за 1 килограмм

Сладкий перец — 4,5-5,0 рубля за 1 килограмм

Лук репчатый – 2,5 рубля за 1 килограмм

Чеснок свежий – 1,2-1,5 рубля за головку

Фрукты, бахчевые

Арбуз – 2,5 рубля за 1 килограмм

Дыня – 5,0 рублей за 1 килограмм

Абрикосы(наши) – 7,5-8,0 рублей за 1 килограмм

Вишня (наша) – 8-9 рублей

Черешня – 9 рублей

Нектарин – 7-8 рублей за 1 килограмм

Персик – 8 рублей за 1 килограмм

Яблоки домашние – 2,5-3,5 рубля за 1 килограмм

Виноград – 8-9 рублей за 1 килограмм

Бананы – 2,5 рубля за 1 килограмм

Ягоды

Земляника (последний урожай) – 1,5 рубля за стакан

Ежевика – 5 рублей за 1 литр

Малина — 5 рублей за 1 литр

Черника – 7 рублей за 1 литр

Смородина чёрная – 5 рублей за 1 литр

Смородина красная – 2 рубля за 1 литр

Смородина жёлтая – 1,5 рубля за 1 литр

Крыжовник – 3 рубля за 1 литр

Орехи, семечки

Орех грецкий (местный) — 8 рублей за 1 килограмм

Семечки тыквенные прожаренные (местные) – 1,5 рубль за стакан 200 граммов

Разное

Лисички – 5 рублей за 1 литр

Яйцо домашнее – 3,0 рубля за 1 десяток

Приправа (укроп, петрушка, лук-перо) – 1,5 рубль за 100 граммов

Сало соленое — 19 рублей за 1 кг

Саженцы