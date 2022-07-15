В доме офицеров в Виннице, по которому был нанесён российский ракетный удар, готовились силы ВСУ. Об этом заявил в ООН Евгений Варганов старший советник постпредства РФ при организации.

Варганов стал первым официальным представителем российской власти, прокомментировавшим удар по Виннице.

Немногим позже Минобороны РФ заявило, что в момент удара ракетами морского базирования «Калибр» «на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолётов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены». Здание названо гарнизонным домом офицеров.

Реклама

СПРАВКА. Ракетный удар по Виннице, находящейся в нескольких сотнях километров от линии фронта, был нанесён утром 14 июля.

Здание дома офицеров в Виннице используется как концертный зал и культурный центр. В интернете на многочисленных специализированных сайтах продавались билеты на запланированные там мероприятия. В тот вечер, 14 июля, планировался концерт украинской певицы ROXOLANA.

По состоянию на полдень, 15 июля, полиция Украины идентифицировала 19 из 23 погибших в результате удара в Виннице, заявил Игорь Клименко, глава ведомства.

Среди жертв ракетного удара — трое детей: помимо четырехлетней девочки, это два мальчика семи и восьми лет.

Один из них в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с матерью. Другой ждал дядю в припаркованном автомобиле, который загорелся после удара. Родственника мальчика отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован.

В больнице в тяжелом состоянии также находится и мать четырёхлетней девочки. За медицинской помощью обратились 183 пострадавших, 82 из них были госпитализированы. Среди раненых — четыре ребенка.