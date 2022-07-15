В среду, 13 июля, во второй половине дня в разных частях Слуцка то появлялся, то пропадал свет. Некоторым случчанам пришли SMS от Minskenergo с извинениями. Специалист Слуцкого ГРЭС объяснил «Кур’еру», что это было.

Что сообщали читатели

В среду после обеда читатели стали сообщать «Кур’еру», что то тут, то там в городе кратковременно отключается свет — его нет от нескольких секунд до получаса, а потом он опять включается. И так несколько раз. Некоторое время возле центральной площади не работали светофоры.

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После в редакцию прислали скриншот сообщения от «Минскэнерго» с текстом «Аварийное отключение! Приносим извинения! т.144», а далее в скобках — адрес пользователя. Такие SMS пришли некоторым случчанам.

Что рассказали в ГРЭС

Как пояснил «Кур’еру» Евгений Курильчик, специалист Слуцкого городского района электрических сетей, 13 июля в 16.20 из-за повреждения участка отключилась кабельная линия №248 от подстанции «Лучники». Сработала защита линии. В тот же вечер в 19.10 из-за повреждения трансформаторной подстанции от действия защиты отключилась кабельная линия 10 кВ №149 от подстанции на «Сахарном». Все неполадки были оперативно устранены.

Слуцкий ГРЭС уведомил потребителей об аварийном отключении с помощью SMS. Но сообщения пришли не всем, у кого отключался свет, а только тем, номера которых уже есть в базе предприятия. База ещё нарабатывается, и в перспективе всё больше случчан будут пользоваться SMS-рассылкой от Электросетей.