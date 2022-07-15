Международное рейтинговое агентство Moodyʼs объявило, что Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, сообщает «Медуза».

13 июля истек льготный период, в течение которого страна должна была выплатить 22,9 миллиона долларов по еврооблигациям Belarus-27. Белорусский Минфин совершил этот платёж в национальной валюте, из-за чего держатели бондов не смогли получить выплаты.

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В конце июня правительство Беларуси объявило, что страна будет выполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях на счёт в Беларусбанке.

Как днём ранее пояснял Onliner, о дефолте может объявить сама страна или международные рейтинговые агентства. Белорусская сторона не считает ситуацию дефолтом.

В белорусском Минфине заявили: «Все должны понимать, что дефолт — это когда страна говорит, что не будет платить. У нас другая ситуация: мы просто не можем платить так, как прописано во всей документации, причём это исходит не от нас».