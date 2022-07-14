Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал правительства стран обратить внимание на то, что в мире растёт число госпитализаций и смертей из-за инфицирования коронавирусом, пишет Office Life.

Это значит, что миру следует обратиться к испытанным способам борьбы с коронавирусом: носить маски, вернуть массовое тестирование на ковид.

Реклама

В ВОЗ считают, что пандемия «даже не близка к завершению», а рост статистики заражений по миру «нагружает службы здравоохранения так, что они уже работают на пределе возможностей».

Гебрейесус обратил внимание, что выявленные новые штаммы коронавируса представляют угрозу, поскольку ускользают от иммунитета к своим предшественникам и быстрее распространяются среди населения.