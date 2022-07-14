Регулятор решил добавить в корзину китайскую валюту за счёт снижения вдвое доли евро и объяснил такой шаг влиянием изменений во внешнеэкономической деятельности и данными по объёмам торгов на БВФБ.

Как сообщила пресс-служба Национального банка Беларуси, с 15 июля структура корзины иностранных валют претерпит изменения — туда добавится китайский юань, также в связи с этим изменится соотношение её составных частей, об этом пишет Myfin.by.

Доля российского рубля будет установлена на уровне 50%, доллара США — 30%, евро — 10%, китайского юаня — 10%.

Реклама

В регуляторе отметили, что на решение повлияли трансформация структуры внешнеэкономических потоков в нынешнем году и данные по торгам на Белорусской валютно-фондовой бирже — теперь как раз на основании результатов последних будет определяться курс белорусского рубля к китайскому юаню, как это происходит с другими валютами корзины.

Пока в корзину Нацбанка Беларуси входят три иностранные валюты в следующих пропорциях: российский рубль — 50%, доллар США — 30%, евро — 20%.