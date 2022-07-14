У многих из нас утро начинается с ароматного кофе. Люди любят и пьют его: кто — мало, а кто — много. С чашечкой кофе приятно беседовать или думать в одиночестве, делать паузу или отключиться от напряжённой работы. Что в кофе приносит пользу, а что — вред, разбираемся и сравниваем.

Польза от кофе

1. Кофе бодрит, улучшает настроение, память и концентрацию внимания. Всё это за счёт присутствия в его составе кофеина, который стимулирует центральную нервную систему, расширяет сосуды, учащает пульс, повышает уровень дофамина в мозге. Натуральный кофе придаёт энергии организму человека, и он чувствует прилив сил.

2. В состав кофе кроме кофеина входят и такие биологически активные компоненты, как органические кислоты (яблочная, лимонная, уксусная и кофейная), незаменимые жирные кислоты (линоленовая, пальмитиновая, олеиновая, стеариновая, арахидоновая), витамины группы В (В1, В2, В3, В5).

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3. Кофе также содержит магний и калий, которые помогают человеческому организму использовать инсулин, регулируя уровень сахара в крови и уменьшает риск развития диабета второго типа.

4. Кофе содержит много антиоксидантов, которые защищают организм от свободных радикалов.

5. Употребляя по 2 – 3 чашки натурального кофе в день, человек снижает вероятность развития астмы, т.к. кофе считается бронхолитическим средством, которое улучшает процесс дыхания.

6. Ещё одна польза натурального кофе заключается в снижении риска возникновения у человека болезни Паркинсона. Исследования показали, что потребление 3 чашек кофе в день снижает вероятность возникновения болезни Паркинсона в пять раз.

7. Кофе помогает снизить вес, так как стимулирует обменные процессы. За счёт этого человек медленнее набирает лишний вес или теряет его при физических нагрузках.

Кофеин способствует расщеплению жира и использованию его в качестве топлива для тренировок.

8. Кофе улучшает память и способствует творческому и ассоциативному мышлению.

Кофейная пауза взбодрит, может помочь в решении его задач.

9. Ещё одно полезное свойство чёрного кофе заключается в снижении боли в мышцах. Для этого нужно всего лишь выпивать по 2 чашечки кофе перед занятием спортом.

Польза натурального кофе для здорового человека неоспорима. Но следует помнить, что чрезмерное употребление может ухудшить состояние здоровья. Если вы много работаете и, «живя» на кофе, доводите организм до истощения, возможно появление нервозности, головных болей и головокружений, поэтому пить напиток, будучи на грани истощения или нервного срыва, не следует.

Вред от кофе

1. Кофеин стимулирует сердечно-сосудистую и нервную систему. При частом его употреблении организм постоянно находится в возбуждённом состоянии и быстро истощается. Нарушается нормальное функционирование организма, что приводит к стрессу.

2. Стимулирование работы сердечно-сосудистой системы действием кофеина носит краткосрочный характер. После кофе повышается артериальное давление, учащается пульс. Такой эффект может быть опасным для гипертоников, людей с ишемической болезнью сердца и тахикардией. Кофе изменяет естественный ритм сердца и может ухудшить здоровье не только больного, но и здорового человека при чрезмерном его употреблении.

3. Кофе вымывает из организма ряд полезных элементов: витамины B1 и B6, калий, кальций и магний. Недостаток этих элементов приводит к разрушению зубов, хрупкости костей и ногтей, потере костной массы у пожилых людей, нарушению мозгового кровообращения, головным болям и ряду других болезней, связанных с умственной деятельностью, вниманием, быстротой реакции.

4. При частом употреблении кофе возникает зависимость. У людей с зависимостью от кофе могут появляться такие симптомы: усталость, подавленность, депрессия и сонливость. Чтобы взбодриться, человек пьёт кофе, но со временем эффективность его уменьшается и любителю кофе требуется всё больше кофеина.

5. Кофе оказывает обезвоживающее действие, т.к. является мочегонным средством. Поэтому вместе с кофе рекомендуется пить обычную воду в объёме выпитого кофе.

6. Также кофе стимулирует выделение желудочного сока, поэтому если вы страдаете болезнями ЖКТ, натощак пить кофе категорические запрещено.

Чёрный кофе – это напиток, активно действующий на организм человека, поэтому пить его можно в небольших количествах, только тогда будет польза. Частое и безмерное употребление может нанести вред.

Так сколько чашек кофе в день можно пить?

ВОЗ рекомендует употреблять не более 400 мг/л кофеина в день, что примерно равно трём чашкам кофе. Но если ваше самочувствие ухудшается уже после второй — значит, нужно ограничиться одной чашкой и наблюдать за реакцией.

Материал предоставлен Слуцким зональным центром гигиены и эпидемиологии.