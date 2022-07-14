Стоимость питания в школах вырастет на 10%. Дети в саду едят дороже учеников

Правительство утвердило изменения цены детского питания в садах и школах Беларуси.



Изменение стоимости питания в яслях и садиках будет зависеть от длительности пребывания там ребёнка и его возраста. Если ребёнок находится в учреждении образования 10,5 часа, родителям за питание надо будет заплатить больше: за ребёнка в возрасте 1—3 года — 3,26 рубля в день, 3—7 лет — 4,24 рубля. Если речь идёт о 12 часах пребывания в саду, то стоимость изменится: 1—3 года — 4,16 рубля, 3—7 лет — 5,14 рубля, пишет агентство «Минск-Новости».

Родителям учеников школ, гимназий или лицеев за 6—8 часов пребывания там ребёнка необходимо будет заплатить: за детей в возрасте 6—10 лет (1—4-е классы) — 2,82 рубля в день, 11—18 лет (5—11-е классы) — 3,26 рубля. При нахождении более 9—10,5 часа цена за питание составит: 6—10 лет (1—4-е классы) — 3,67 рубля, 11—18 лет (5—11-е классы) — 4,12 рубля.

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Также изменяется стоимость детского питания в оздоровительных лагерях. В частности, родителям нужно заплатить сумму, которая высчитывается в зависимости от возраста ребёнка: 6—10 лет — 4,32 рубля в день, 11—13 лет — 4,78 рубля, 14—17 лет — 5,21 рубля. При пятиразовом питании ценник таков: 6—10 лет — 6,47 рубля, 11—13 лет — 7,03 рубля, 14—17 лет — 7,33 рубля.