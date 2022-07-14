Ночные набеги воров, засады и дань… Сводки с огородов Слуцка

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Ночные набеги воров, засады и дань… Сводки с огородов Слуцка
Вид на огороды в 11-м городке. Они расположены через дорогу от самого микрорайона. Фото: Алесь Достанко

Огородники Слуцка встревожены. С начала июля у них начали красть едва выросший урожай.

Так о том, что выкапывали «молодую картошку» с участков, сообщили «Кур’еру» жители 12-го и 11-го городков, где у людей особенно много «соток». Лишались случчане не только картошки. Зелень, огурцы, помидоры и т.д.

На прошлых и позапрошлых выходных люди, у которых в 11-м городке дальние участки, кооперировались и организовывали ночные дежурства.

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Как сказала «Кур’еру» в частном разговоре одна из жительниц 11-го городка, дошло до того, что некоторые «бабули» даже оставляют на своём участке своеобразную дань – горочку картошки, несколько огурчиков и ещё что-нибудь из того, что они выращивают. Чтобы воры хотя бы не занимались вандализмом – не вытаптывали и не перекапывали варварски участки. Если повезло и воров не было, свежие продукты просто остаются, их можно забрать домой и съесть.

Ночные набеги воров, засады и дань… Сводки с огородов Слуцка
Ещё одни участки, которые расположены между 11-м городком и деревней Ячево. Фотографии: Алесь Достанко
Ночные набеги воров, засады и дань… Сводки с огородов Слуцка
Огородные участки в 12-м городке. Фото: Алесь Достанко

 