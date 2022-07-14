Сбережения, на которые можно прожить как минимум полгода, есть только у каждого десятого белоруса, пишет Office Life со ссылкой на исследовательскую компанию SATIO.

В исследовании SATIO приняли участие больше 1 тысячи человек. Их ответы показали, что в случае исчезновения источника дохода у каждого второго белоруса денег хватит максимум на месяц. Причём у 31% — меньше чем на месяц. Прожить два месяца без дохода под силу 15% белорусов.

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Самыми популярными финансовыми операциями назвали покупку и продажу валюты. Следом идут покупки в кредит или рассрочку, а также заимствование денег у родственников и знакомых.

В Альфа Банке аналитики тоже отслеживали поведение своих клиентов и подтверждают: весной они совершали транзакции реже, чем обычно. Что касается ближайших финансовых планов, то здесь в лидерах варианты купить иностранную валюту и выплатить кредит либо вернуть долг.

Более 40% опрошенных признались, что в ближайшем будущем не планируют совершать никакие финансовые операции. Две трети белорусов предпочитают не тратить свободные деньги. 65% респондентов считают, что важно откладывать финансы.

Хранить сбережения белорусы предпочитают в долларах, именно на них делает ставку 73% населения. Каждый третий отметил, что лучше держать деньги и в рублях, и в валюте. Люди от 25 до 44 лет чаще предпочитают хранить деньги в долларах, а старшее поколение — в евро.

Авторы исследования отмечают, что отложенные деньги не участвуют в экономическом обороте. И такую тенденцию сложно назвать позитивной.