Экономика Германии сегодня: кто виноват в проблемах

В последнее время всё больше тревожных новостей о ситуации в экономике поступает из различных источников. Рыночная стоимость немецких компаний, котирующихся на бирже, с 2009 года сократилась вдвое по сравнению с их мировыми конкурентами.

«Экономика Германии терпит крах», — сообщения такого рода всё чаще заставляют волноваться немецких граждан. В мае торговый баланс Германии впервые за 30 лет стал отрицательным: мы импортировали больше товаров, чем экспортировали.

На протяжении десятилетий титул чемпиона мира по экспорту принадлежал Германии. Но ситуация изменилась, в мае торговый баланс Германии впервые за 30 лет стал отрицательным.

Как это могло произойти?

Традиционные компании, такие как Daimler, ThyssenKrupp или Siemens, обеспечивали немцам процветание на протяжении многих поколений. Но теперь это в прошлом: среди 100 крупнейших компаний мира, котирующихся на бирже, только одна имеет немецкие корни: компания Linde, специализирующаяся на промышленных газах. Однако сейчас её штаб-квартира находится в Дублине. Но и это ещё не всё — рыночная стоимость немецких компаний, котирующихся на бирже, с 2009 года сократилась вдвое по сравнению с их мировыми конкурентами.

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Существует множество проблем:

не хватает рабочей силы;

нет дешёвой энергии;

отсутствуют инновации;

нет доступного капитала.

Но на протяжении многих лет политики лишь наблюдали за тем, как такие страны, как Китай, опережают нас.

Об этом предупреждали?

В течение многих лет ведущий экономист Хольгер Шмидинг предупреждал о нехватке квалифицированных работников, говоря, что стране не хватает сотен тысяч рабочих. Но экс-канцлер Ангела Меркель вместо привлечения дополнительных людей усугубила ситуацию и протолкнула «пенсию в 63 года».

«Люди получали вознаграждение за то, что раньше прекращали работу. Для страны, которая остро нуждается в квалифицированных работниках, это яд», — считает Шмидинг.

Стоит отметить, что не все согласны с такой точкой зрения. Считая, что нехватка персонала — это, наоборот, позитивный знак.

Кто виноват и что делать?

Бывший министр экономики Петер Альтмайер (ХДС) также несёт ответственность за упадок Германии. В течение многих лет основатели компаний умоляли его привлечь в страну больше венчурного капитала. Он почти ничего не сделал, и теперь в Германии существует проблема инноваций. Самая лучшая бизнес-идея бесполезна, если не хватает венчурного капитала. Вот почему сегодня вы найдёте новый Siemens или SAP на Тайване или в Израиле, а не в Германии.

Цифровизации также не уделялось должного внимания. В 2016 году президент объединения работодателей Инго Крамер предупредил, что Германия останется экономическим локомотивом только в том случае, если будут использованы возможности цифровизации: «Рынки труда должны получить необходимую гибкость». Ничего не произошло — в государственных органах люди по-прежнему предпочитают работать с пыльными папками и факсами.

Добавим сюда энергетический кризис из-за глубокой зависимости от российского газа и получим совсем удручающую картину ближайшего будущего.

Но поводы для оптимизма тоже есть

Германия накопила огромные капиталы за «тучные» годы, которые удержат экономику от крутого пике. Возобновляемые источники энергии выводят Германию в мировые лидеры по объёму их использования, что рано или поздно принесёт выгоду и энергетическую независимость. Развитая немецкая промышленность даёт серьёзное преимущество перед странами с сырьевыми рынками.

Да, инфляция бьёт рекорды по всему миру, и многим странам и живущим в них людям приходится испытывать серьёзные потрясения, но экономика Германии не просто так находилась на вершине долгие годы и сможет достаточно быстро вернуть потерянные позиции.