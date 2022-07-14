Обвинили в измене государству… Суд вынес приговор журналистке Екатерине Андреевой: более 8 лет колонии

Суд в Гомеле вынес приговор журналистке «Белсата» Екатерине Андреевой (настоящая фамилия — Бахвалова), сообщает БелТА. Канал «Белсат» ранее был признан экстремистским.

Журналистке предъявили обвинение по ч.1 ст.356 УК РБ (измена государству).

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Приговором Гомельского областного суда подсудимая признана виновной в выдаче иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственных секретов Республики Беларусь.

Окончательно, с учётом назначенного ранее судом Фрунзенского района столицы наказания, Екатерину Андрееву приговорили к лишению свободы на 8 лет и 3 месяца колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, Екатерину Андрееву с Дарьей Чульцовой задержали 15 ноября 2020 года, когда они вели прямую трансляцию из двора, где образовался стихийный мемориал Романа Бондаренко и проходили задержания.

По версии следствия, журналистки организовали действия, грубо нарушающие общественный порядок. Им присудили по 2 года лишения свободы.

Екатерина отбывала срок в исправительной колонии №4 в Гомеле, он должен был закончиться 5 сентября 2022 года. Но 10 февраля Екатерину этапировали в гомельский СИЗО.