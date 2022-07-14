После введения западных санкций и начала спецоперации в Украине автоэксперты рекомендовали оперативно ремонтировать машины, прогнозировали нехватку запчастей и рост цен на них, увеличение стоимости авто.

Что происходит сейчас на автомобиль­ном рынке, разбирались Office Life и «ГЧ».

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Россияне едут за авто в Беларусь

Интерес белорусов и россиян к автомобилям друг друга — явление цикличное. Сейчас на б/у авто­мобили цены в Беларуси и России отличаются.

«Россияне активно покупают автомобили в Беларуси. Причина в ценах, — считает Евгений Якута, который профессионально занимается подбором авто. — Вот простой пример: VW Polo на «максималке» в российском салоне сейчас стоит порядка $40 000, в Беларуси — 30».

Наличие автомобилей из Европы и Америки — ещё одно преимущество белорусского рынка.

Евгений отмечает, что россиян интересуют свежие премиальные автомобили от 3 до 5 лет.

Есть ещё два фактора, которые вносят свои коррективы в формирование спроса и цены:

Трудности с поставками запчастей. Это заставляет людей пересматривать свои предпочтения. «Я знаю случай, когда владелец BMW сдал автомобиль в trade-in и пересел на китайский Chery, потому что устал искать запчасти», — отмечает собеседник.

Необходимость оформления ПТС для постановки автомобиля на учёт в России. В комплексе стоит порядка $2 тысяч.

Но спрос у россиян на «бэушку» не падает. Особенность нынешней ситуации в том, что на рынке мы видим автомобили из «последней волны» импорта — до 24 февра­ля 2022 года. Весной никто не ввозил. Когда поток автомобилей будет восстановлен в прежнем объёме, никто не знает. Вскоре то, что есть, будет раскуплено.

По итогам мая цены на российские авто для белорусских дилеров поднялись на 95%. Это резко снизило продажи новых автомобилей в Беларуси. За январь-май этого года их продали на 41% меньше, чем в этот период в прошлом году.

По статистике, примерно 70% новых авто в Беларуси продавались российского производства («Фольксвагены», «Рено», «Лады» и т.п.). Эксперты связывают падение продаж со снижением благосостояния населения и ростом цен на автомобили.

Что с автозапчастями

О ситуации с запчастями «ГЧ» поговорил с владельцем автомагазина.

«Возьмём, к примеру, масляный фильтр на «Фольксваген» 1,6 или 1,9 турбо­дизель. Это самый распространённый фильтр, — сказал он. — Стоил 15 рублей. Сегодня в закупке — 25 рублей. В продаже — 30. То есть подорожал в два раза. Ролик натяжной на ремень ГРМ на 1,9 TDI хорошего качества стоил у меня 70 рублей. Сегодня — 120 рублей. Есть и по 229 рублей.

На детали менее распространённые цена выросла в 3 раза. Сузился выбор товара. Разговаривая с поставщиками, спрашивал, почему так подняли цены. Говорят: «Мы всё равно их продадим. Не сегодня, так завтра».

Про поставки из Европы и Китая

«Из Европы поставщикам если удаётся что-то привезти, то по другой логисти­ческой цепочке,— говорит владелец одного из магазинов. — В результате, к примеру, масло в 2,5-3 раза подорожало.

Раньше я говорил, что товар такого-то произво­дителя стоит столько, а другого — столько. Сегодня большинство не спрашивает о производителе, интересует только цена. У Китая есть неплохие вещи. Но в целом они ниже качеством, поэтому и дешевле. Китайских деталей у меня примерно 30%. Смогут ли они заменить европейские? Теоретически возможно, но на это нужно время, например, наладить новые производственные мощности. Будет дефицит на брендовые вещи для более свежих машин. У меня товарищ ездит в Польшу, берёт запчасти себе в два раза дешевле, масло — в три».

Совет: если вы ездите немного, где размеренное движение, то можно экономить, покупая китайские детали. Если вы часто ездите на значительные расстояния, детали лучше брать качественные.

«Если есть деньги, берите сейчас»

О перспективах рынка «ГЧ» поговорил с автоэкспертом Дмитрием Новицким. Он отметил, что рост цен коснулся и новых, и подержанных автомобилей. «Продавцы и 3-, и 4-летних авто продают их дороже, чем покупали».

Для покупателя будет более важно состояние машины, а не её год выпуска. «Машины дешеветь не будут, это 100%. Ни новые, ни б/у. Потому что сейчас нарушены цепочки поставок, логистика нарушена. Плюс из-за санкций появились дополнительные расходы. Если у кого-то есть «живая» машина, я бы советовал не продавать. «Живых» машин будет всё меньше. Если есть деньги и нужна машина, берите сейчас».

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