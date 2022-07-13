Как сообщает СК, ночью 2 июля два нетрезвых случчанина 19 и 23 лет сорвали с флагштока поликлиники Государственный флаг РБ. По информации «Кур’ера», речь идёт о стоматологической поликлинике.

Молодые люди сломали древко, топтали ногами полотно, разрезали его и выбросили. Происходящее снимал на телефон ещё один парень.

Слуцкий районный отдел Следственного комитета предъявил двум случчанам обвинение по ст.370 УК (Надругательство над государственными символами). Парни заключены под стражу. Расследование продолжается.