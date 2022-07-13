Луна внешне покажется ярче и больше своих привычных размеров.

Вечером 13 июля Луна подойдёт максимально близко к Земле. Это явление называется суперлунием, понаблюдать за ним можно будет после 20.00, об этом пишет Blizko.by.

Астрономы отмечают, что естественный спутник Земли будет находиться от неё на расстоянии 357 263 км, что в космических масштабах считается достаточно близко.

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Подобную красоту можно лицезреть всего один раз в несколько месяцев.

Суперлуние – это явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Причиной тому является эллиптическая орбита, по которой светило вращается вокруг нашей планеты.

Благодаря такому особенному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска — примерно на 15% крупнее и на 30% ярче обычного.