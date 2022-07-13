Сумма штрафа составила несколько десятков тысяч долларов.

Верховный суд Беларуси оштрафовал на 76 528,68 рубля (почти 30 тысяч долларов по реальному банковскому курсу) ООО «Фрукомп». Это крупный оптовый поставщик плодоовощной продукции. Как сообщает сайт МАРТ, причиной стало завышение предприятием отпускных цен на картофель, морковь, свёклу, лук, белокочанную капусту, яблоки, огурцы и помидоры.

Организация необоснованно включала в отпускные цены плановые расходы по доставке, а также превысила предельные размеры оптовых надбавок, которые установило государство.