По новому постановлению правительства ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов растительного происхождения при их реализации на рынках стала платной для всех. Если раньше Слуцкая лаборатория проверяла малые партии товаров бесплатно, теперь она не может это делать.

Что произошло

Постановление Совмина от 14 мая №301 внесло коррективы в Перечень платных ветеринарных услуг. Теперь в нём есть пункт «Осуществление ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарно-санитарного осмотра продуктов животного происхождения, а также продуктов растительного происхождения при их реализации на рынках в целях проверки их безопасности в ветеринарно-санитарном отношении».

Реклама

Это значит, что экспертиза ягод, овощей и фруктов, которые продаются на рынке, теперь платная для всех, даже для людей которые продают небольшие партии своей продукции.

В экспертизу входят:

исследование на содержание нитратов;

исследование на содержание радионуклидов.

Как объяснили «Кур’еру» специалисты лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на Слуцком рынке, раньше могли делать исключения в оплате экспертизы для людей, которые торговали маленьким количеством товара. Например, на радиацию партии до 20 кг проверяли бесплатно.

Теперь же, после включения услуги в список платных, и условная бабушка, которая продаёт кабачки и помидоры с огорода, и предприниматель с овощной палаткой должны платить по прейскуранту.

«К сожалению, у нас пока нет законных оснований оказывать услуги бесплатно. Мы стараемся идти людям навстречу, и цены у нас минимальные», — объяснили в лаборатории на рынке.

Прейскурант

С прейскурантом цен на экспертизу можно ознакомиться на информационном стенде в фойе лаборатории. Общая стоимость зависит от вида и количества продукции и составляет от 1,30 до 5,16 рубля.

Так, например, лесные ягоды, которые не нужно проверять на нитраты, проходят только радиологический контроль. Он обойдётся в 1,30 рубля, если партия меньше 10 кг, и в 2,16 рубля — если партия больше 10 кг.

Если продукцию нужно проверять на нитраты (например, помидоры), заплатить за это придётся ещё 3 рубля. То есть, допустим, если вы хотите продать на рынке 5 кг помидоров, вы платите 4,3 рубля (1,30 рубля за проверку на радиацию и 3 рубля за проверку на нитраты). А если 15 кг помидоров — нужно заплатить за их экспертизу 5,16 рубля. А если 15 кг помидоров и 15 кг огурцов — то 10,32 рубля. И так далее.

Уточнить вышеизложенную информацию можно в лаборатории по телефону: 5 34 75.

Что думают по этому поводу случчане

Экспертизу проходит каждый вид продукции, поэтому продавать на рынке излишки со своего огорода, если всего по чуть-чуть, может быть не выгодно.

Случчане, торгующие на рынке, узнали о нововведении в начале июля и, судя по их отзывам, совсем не в восторге.

«Ладно я. Вся наша семья занимается этим давно и хоть какие-то объёмы есть. В деревне у нас большой участок, может отобъём эти три рубля оплаты за один вид продукции, — сказал корреспонденту газеты «Кур’ер» случчанин Сергей, который занимается подсобным сельским хозяйством более 20 лет и порядка 10 лет торгует на Слуцком рынке. – Но вы посмотрите вот на этих бабулек. Разве у них там много нарастёт в городском огороде или в деревне? Приходят на рынок продать щепотку того, щепотку другого, третьего – отдай за каждый вид по рублю или по три. Принесёт она пучок лука, укропа, чеснока пару головок, банку фасоли, гарбузиков… Так набежит одной дополнительной оплаты на 10-20 рублей. И так каждый день надо уплатить. Что им делать? Цену повышать, чтобы отбить эти выплаты? Так никто тогда у них покупать не будет дороже. Денег у людей и так нет. Получается крестьяне будут вытесняться с рынка – пойдут по тротуарам сидеть или возле магазинов. Или под забором рынка. Да ещё на птичьих правах штрафов бояться. Вот угодили. Разве это выгодно государству или людям? Кто такой умный придумал всё это?! Он про крестьян и про бедных бабушек с пенсией 450 рублей подумал?»

В тему: Как за 20 лет изменился Слуцкий рынок. Истории трёх человек