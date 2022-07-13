В субботу, 9 июля, в Беларуси открылась охота на бекаса. Разрешённый сезон продлится до 13 августа (вторая суббота августа). Но для охотников есть обязательные условия и ограничения. Об этом «Кур’еру» рассказали в Солигорской межрайонной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ружейная охота на бекаса разрешается только из гладкоствольного охотничьего оружия (с применением патронов, снаряжённых дробью) и только с охотничьими собаками – легавыми, спаниелями, ретриверами. Причём с одной охотничьей собакой могут охотиться одновременно не более трёх человек.

Безружейная охота разрешена с использованием ловчих птиц. Её разрешается проводить только в светлое время суток.

Бекаса можно, дупеля — нельзя

«На территории Солигорского и Слуцкого районов эта охота не пользуется сильной популярностью, да и добычи приносит не так, как летне-осенняя охота на болотную и водоплавающую дичь или осенне-зимняя – на пушных охотничьих животных, — рассказали специалисты инспекции. — Изначально данный вид охоты осуществлялся на два вида куликов – бекаса и дупеля. Однако из-за существенного сокращения численности популяции дупель был исключён из перечня охотничьих животных и включён в Красную книгу Беларуси.

Нужно учитывать, что бекас и дупель в летне-осенний период занимают практически один и тот же ареал (место) обитания, имеют схожие морфологические (размер, окрас) и поведенческие признаки. Каждый охотник должен уметь чётко различать эти два вида в процессе охоты.

Реклама

Как отличить бекаса от дупеля

Обращаем особое внимание охотников, что от сходного по внешнему виду дупеля бекас отличается белым без пестрин брюшком и чёрно-рыжими крайними рулевыми перьями. У дупеля пёстрое брюшко и бока, а также белые три крайние пары рулевых перьев. Именно белые крайние рулевые перья позволяют охотнику уверенно отличить дупеля от бекаса во время взлёта птицы и её полёта.

Чтобы избежать неприятностей, соблюдайте правило: «Не уверен — не стреляй!»

Наказание за незаконную добычу

Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконную добычу диких животных, виды которых заведомо для виновного включены в Красную книгу Республики Беларусь. Совершение данного преступления наказывается штрафом, лишением права охоты, лишением свободы на срок до трёх лет (ч. 2 ст. 282 УК РБ).

Кроме того, за добычу «краснокнижника» виновный обязан возместить причиненный окружающей среде вред. Его размер составляет 60 базовых величин, или 1920 рублей».

Если вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте РБ: 8 017 390 00 00.