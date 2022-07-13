В рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» рассказывает об известных людях — уроженцах Слуцкого района. Сегодня знакомим вас с Борисом Васильевичем Руссаком — был государственным и политическим деятелем. 14 июля исполняется 110 лет со дня его рождения. Биография этого случчанина наглядно демонстрирует возможности продвижения человека от рабочего до руководителя города и области.

Что о нём известно

Борис Васильевич Руссак родился 14 июля 1912 года в Слуцке. С 1929-го работал в Слуцке, затем в Златоусте токарем на машиностроительном заводе. В 1935-м окончил Златоустовский техникум. В 1937-м после службы в армии возвратился на завод, где работал до 1942 года.

Его трудовая биография связана с Уралом. Прошёл трудовой путь от токаря до начальника спецпроизводства, председателя завкома. Был заведующим бюро изобретательства цеха, председателем заводского совета общества изобретателей, заведующим бюро технической информации завода, мастером, помощником, заместителем начальника, начальником цеха, начальником спецпроизводства.

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В 1941 году окончил 4 курса Ленинградского заочного индустриального института, в 1949-м – Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).

Борис Руссак проявил себя в общественной и партийной деятельности, занимал руководящие посты в оборонной промышленности, в органах управления Челябинской области, начиная с периода Великой Отечественной войны.

С 1942 г. — председатель Челябинского обкома профсоюза рабочих

промышленности боеприпасов;

промышленности боеприпасов; В 1945—1951 гг. работал в Челябинском обкоме ВКП(б): заместителем заведующего отделом, заместителем секретаря обкома по оборонной промышленности, заместителем секретаря обкома по машиностроительной промышленности, заведующим отделом машиностроения.

С 1951 г. — секретарь Челябинского обкома ВКП(б); с 1952 г. — второй, с 1954 г. — первый секретарь Челябинского горкома КПСС;

с 1956 г. — инспектор ЦК КПСС; с 1958 г. — второй секретарь Челябинского обкома КПСС; в 1961—1973 гг. — начальник центрального бюро технической информации совнархоза (г. Челябинск), директор Челябинского межотраслевого центра научно-технической информации и пропаганды.

Чем запомнился

Под его руководством на предприятиях машиностроительной

промышленности Челябинской области осуществлялись освоение выпуска новых видов продукции, механизация производственных процессов, внедрение новой технологии и техническое перевооружение производства.

Внёс вклад в развитие промышленности, жилищного строительства,

социально-бытовой сферы, городского хозяйства Челябинска.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 5-го созыва. Награждён орденом «Знак Почёта» (1957), медалями.

Умер в Челябинске 11 июля 1973 года.

По материалам статьи на сайте «Свободная эциклопедия Урала».