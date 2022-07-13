Начался сезон так называемой «тихой охоты». Многие случчане в одиночку или компаниями выезжают в лес для сбора ягод и грибов. Не редки случаи, когда незнание местности или болезненное состояние не позволяют людям выбраться. Как правильно собраться в лес, что делать, если потерялся, «Кур’еру» рассказали сотрудники отделения розыскной работы отдела уголовного розыска Слуцкого РОВД.

В 2021 году в органы внутренних дел Минской области поступило 36 сообщений об исчезновениях граждан в лесных массивах. При этом не всегда удаётся отыскать заблудившихся. До сих пор не установлена судьба 44 граждан, потерявшихся в лесах ранее. Походы за грибами и ягодами иногда заканчиваются и летальными исходами. За 2017-2021 годы в лесных массивах области было обнаружено более 30 тел умерших грибников.

Кто теряется

В основном теряются люди преклонного возраста, которые не верно оценивают состояние здоровья и свои силы. Есть случаи, когда пропавшие в лесу несколько часов и даже дней находились на связи с близкими по телефону, а потом связь прекращалась. И только после этого родственники обращались в милицию. Их поиски оказывались затруднены и не всегда заканчивались благополучно.

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Как правильно организовать поход в лес

Обязательно информируйте о походе близких, соседей или друзей. Сообщите, в каком районе вы собираетесь искать грибы или ягоды. Объясните, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция. В случае наступления беды родственникам и работникам милиции будет легче вас

искать, да и вы сами будете лучше ориентироваться. Лучше всего выбирать знакомый лес и не заходить в труднодоступные и незнакомые места.

Возьмите с собой:

сотовый телефон, проверив заряд батареи, пополнив баланс. Необходимо помнить, что во многих местах в лесу сотовая связь недоступна. Дополнительно наденьте на шею свисток, это средство часто может оказаться надёжнее.

необходимые лекарства, включая бинт с йодом,

набор спичек в водонепроницаемой упаковке,

дождевик, удобную обувь. Одежду наденьте ярких тонов. Камуфляжная форма, старые куртки, которые грибники надевают для похода в лес, усложняют поиски пропавших, поскольку сливаются с деревьями.

Очень важно брать с собой больше еды, иметь тёплые вещи, нож, компас, небольшой запас денег.

Что делать, если заблудились

Если всё-таки заблудились, то не стоит паниковать.

Необходимо вспомнить путь, по которому шли, попытаться разыскать какие-то знакомые ориентиры и т.п.

Постарайтесь вернуться на то место, где вы разошлись с товарищами. Если вы никого там не обнаружили, ищите любую тропинку, просеку или линию электропередачи. Если вы нашли ориентир, держитесь его и никуда не сворачивайте. И ещё: никогда не переходите водоём, будь то ручей, река и тем более болото.

При наличии мобильных средств связи необходимо сообщить о случившемся в милицию и минимизировать телефонные звонки, но телефон не выключать. Это поможет быстрее вас разыскать.

Если вы поняли, что придётся в лесу заночевать, необходимо разжечь костёр на каком-нибудь высоком месте, вблизи большого дерева. Лежать нужно лицом к костру, но не спать. Возможно, к вам уже идёт помощь, а вы её во сне не услышите.

Для родственников

Если человек не вернулся домой в назначенное время, а его спутники подтверждают, что он из леса не вышел, вызовите милицию безотлагательно, не ищите собственными силами! В лесу ночью (особенно в конце лета) довольно прохладно. Силы у пожилого человека, проведшего несколько дней в лесу, могут быть на исходе, в такой ситуации дорог каждый час.

При необходимости сотрудники милиции вызовут спасателей из области, собак, организуют поиск с привлечением техники. Вы сможете примкнуть к группе специалистов, которая будет прочёсывать лес. Так будет значительно эффективней. Не откладывайте звонок надолго, иначе может быть поздно!